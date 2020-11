In Österreich beginnen diese Woche die Massentests. Wie sie ablaufen und was sie bringen sollen

Die Messehalle in Wien wurde bereits in ein Testzentrum umgewandelt. Foto: Christian Fischer

So viele Österreicher wie möglich sollen in den kommenden zwei Wochen auf das Coronavirus getestet werden. Am Freitag geht es los, bis 13. Dezember sollen die Tests abgeschlossen sein. Wie die Testungen ablaufen, was solche Massentests eigentlich bringen und ob es bei der Auftragsvergabe Ungereimtheiten gab, berichtet Sebastian Fellner vom STANDARD. (red, 30.11.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.