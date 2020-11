Gérald Marie auf einem Foto aus dem Jahr 2001, als er noch Chef der Model-Agentur Elite war. Foto: Pascal GUYOT / AFP

Die Medien fragen sich bereits, ob er der Harvey Weinstein der Modewelt ist: Gérald Marie. War Weinstein einer der mächtigsten Männer des Filmgeschäfts, war Marie einer der mächtigsten in der Modebranche. Hunderte Frauen warfen dem US-Amerikaner Weinstein Missbrauch und Vergewaltigungen vor, wofür er mittlerweile in Haft sitzt. Mehr als ein Dutzend Frauen werfen das auch dem Franzosen Marie vor. 16 sind es mittlerweile, und die französischen Behörden ermitteln seit September wegen Vergewaltigung einer 17-Jährigen und einer 20-Jährigen.

Der britische "Guardian" hat die Geschichten von vier Frauen dokumentiert. Drei waren Models, eine eine Undercover-Journalistin der BBC. Eines der Fotomodels ist Wendy Walsh, Kanadierin und mittlerweile angesehene Moderatorin im US-Radio. In den 80er-Jahren, als sie noch ein Teenager war, wollte sie Model werden. Nach einem Angebot einer Modeagentur – Paris Planning – flog sie schließlich als 17-Jährige mit ihrer Mutter in die französische Hauptstadt. Dort traf sie den damals 30-jährigen Chef der Agentur, Gérald Marie. Nur Wochen nachdem sie in Paris zu arbeiten begonnen hat, soll er sie vergewaltigt haben, sagt Walsh.

Insider in der Modeszene der 1980er- und 1990er-Jahren sprechen davon, dass es ein offenes Geheimnis gewesen ist, dass Marie junge Frauen missbraucht habe.

Ex-Frau und Ex-Model glaubt Frauen

Marie selbst, der drei Jahrzehnte lang die Modewelt prägte, weist alle Vorwürfe von sich. Über seine Anwälte lässt er den Medien ausrichten, dass er von den Anschuldigungen "tief getroffen sei". Dennoch wolle er natürlich aktiv im Rahmen der Ermittlungen mithelfen, damit "die Wahrheit gefunden" werde.

An die Wahrheit der Aussagen der Frauen glaubt Ex-Starmodel Linda Evangelista, die in den Jahren 1987 bis 1993 mit Marie verheiratet war. Der "Guardian" zitiert die heute 55-Jährige: "Während meiner Beziehung mit Gérald Marie wusste ich nichts von den Missbrauchsvorwürfen gegen ihn. Also konnte ich den Frauen nicht helfen. Sie jetzt zu hören und basierend auf meinen Erfahrungen glaube ich, dass sie die Wahrheit sagen. Es bricht mir das Herz, weil diese Wunden vielleicht nie wieder heilen, und ich bewundere ihre Courage und Stärke, dass sie jetzt darüber sprechen."

Die Modelagentur, die Walsh in ihrer Aussage erwähnt, Paris Planning, fusionierte im Jahr 1986 mit der Agentur Elite, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Die Agentur war 2004 bankrott gegangen. Die beiden Nachfolgeunternehmen, die daraus entstanden, distanzieren sich von den Vorwürfen gegen Marie. Eine von ihnen, Oui Management, hält zudem fest, dass Marie kein aktueller Mitarbeiter ist – entgegen früheren Medienberichten. (Bianca Blei, 30.11.2020)