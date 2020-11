Israel sah in dem getöteten Mohsen Fakhrizadeh den "Vater des iranischen Atomprogramms". Foto: imago images / Handout Iranian Defence Ministry Office

Teheran – Bei dem tödlichen Attentat auf den iranischen Atomforscher Mohsen Fakhrizadeh ist nach Angaben Teherans offenbar eine ferngesteuerte Waffe eingesetzt worden. Die Nachrichtenagentur FARS berichtete am Montag ohne Angabe von Quellen, ein auf einem Pick-up montiertes "ferngesteuertes Maschinengewehr" habe die Schüsse abgegeben. Ein Vertreter des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran beschuldigte Israels Geheimdienst sowie im Exil lebende Oppositionelle.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Ali Shamkhani, sprach in einem von FARS und dem Staatsfernsehen verbreiteten Interview von einer "völlig neuen, professionellen und spezialisierten" Aktion zur Tötung des Forschers. Es sei "elektronische Ausrüstung" eingesetzt worden und es sei "niemand am Tatort anwesend" gewesen. Shamkhani warf der iranischen Exil-Oppositionsbewegung Volksmujaheddin vor, gemeinsam mit dem israelischen Geheimdienst Mossad an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein.

Israelische Waffe

Fakhrizadeh war am Freitag bei einem gezielten Anschlag in der Nähe von Teheran getötet worden. Der iranische Präsident Hassan Rouhani beschuldigte Israel und die USA, hinter der Tat zu stecken. Der Vorfall löste international Angst vor einer Gewalt-Eskalation im Nahen Osten aus.

Bei dem Attentat kam einem iranischen Fernsehbericht zufolge eine israelische Waffe zum Einsatz. Es seien das Logo und Leistungsmerkmale der israelischen Rüstungsindustrie darauf entdeckt worden, berichtete das englischsprachige Press TV am Montag unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Bereits vor Ausstrahlung des Berichts sagte Israels Geheimdienstminister Eli Cohen im Hörfunk, er wisse nicht, wer für die Tötung von Fakhrizadeh verantwortlich sei.

"Vater des iranischen Atomprogramms"

Iranische Sicherheitskräfte hätten bereits vor 20 Jahren "die Möglichkeit eines Angriffs" auf Fakhrisadeh vorhergesagt, erklärte Shamchani. Wegen der "Häufigkeit solcher Nachrichten in den vergangenen 20 Jahren" sei der Gefahr leider nicht mit dem nötigen Ernst begegnet worden. Fakhrisadeh wurde am Montag mit einer live im Staatsfernsehen übertragenen Trauerfeier im Verteidigungsministerium die letzte Ehre erwiesen. Mehrere hochrangige iranische Generäle und Regierungsvertreter, darunter Verteidigungsminister Amir Hatami und der Chef der Revolutionsgarden, Hossein Salami, nahmen an der Zeremonie teil.

Der 59-jährige Fakhrisadeh war ein Stellvertreter Hatamis und Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nannte den Wissenschafter einst den Vater des iranischen Atomprogramms. Hatami kündigte an, die Regierung werde das Budget der Forschungs- und Innovationsabteilung verdoppeln, um Fakhrisadehs Weg "energisch" fortzusetzen.

Mögliche Annäherung unter Biden

Fakhrisadeh wurde in Imamsadeh Saleh beigesetzt, einem schiitischen Heiligtum im Norden Teherans, in dem bereits zwei 2010 und 2011 ermordete Atomwissenschaftler bestattet wurden. Die Islamische Republik machte für einige Tötungen Israel verantwortlich. Israel vermutet hinter Irans Atomprogramm seit jeher den Versuch der militärischen Aufrüstung. Teheran beharrt darauf, dass sein Programm allein friedlichen Zwecken diene.

Iranische Ultrakonservative fordern nach dem Attentat eine harte Reaktion Teherans. Das iranische Parlament verlangte am Sonntag einen Stopp der internationalen Inspektionen iranischer Atomanlagen. Dies könnte fatale Auswirkungen auf das 2015 vereinbarte internationale Atomabkommen haben.

Mit dem Abkommen über das iranische Atomprogramm sollte sichergestellt werden, dass der Iran nicht die Fähigkeiten zum Bau einer Atombombe erlangt. Unter US-Präsident Donald Trump traten die USA jedoch 2018 einseitig aus dem Abkommen aus und übten eine Politik des "maximalen Drucks" aus. Unter dem neugewählten Präsidenten Joe Biden hofft der Iran wieder auf Annäherung. Allerdings wurden nach dem Anschlag Forderungen laut, möglichen Gesprächen mit den USA eine Absage zu erteilen. (APA, 30.11.2020)