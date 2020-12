Eine Robbe spioniert mit versteckter Kamera – zu sehen in "Universum" um 20.15 Uhr in ORF 2. Foto: ORF/BBC/John Downer

20.15 DOKUMENTARFILM

Wasser – Im Visier der Finanzhaie Nach dem Gold- und dem Erdölrausch ist nun die Zeit des Wasserrauschs angebrochen. Was passiert, wenn Wasser zur Ware wird? Bis 21.45, Arte

20.15 MAGERSUCHT

Aus Haut und Knochen (D 2020, Christina Schiewe) Die 16-jährige Lara (Lisa-Marie Koroll) wiegt 43 Kilo – und fühlt sich fett. Als ihre Eltern – spät, aber doch – mitbekommen, dass sie magersüchtig ist, beginnt ein harter Kampf. Mit Anja Kling und Oliver Mommsen. Bis 22.20, Sat1

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Undercover unter Tieren (3/4) – Auf geheimer Mission in der Südsee Die versteckten Kameras begleiten Meerechsen bei ihren Tauchgängen an den Küsten des Galapagos-Archipels oder geraten als südafrikanische Robbe in die Fänge eines Weißen Hais. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Wir bauen auf! Privatfilme aus der Nachkriegszeit Wie entstand aus Trümmern neues Leben? 75 Jahre nach Kriegsende erinnert die Dokumentation mit privatem Filmmaterial und persönlichen Geschichten an die Wiederaufbauleistung im Deutschland der Nachkriegszeit. Bis 21.00, ZDF

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: Das große Testen. Live zu Gast ist dazu Komplexitätsforscher Peter Klimek / Lockdown ist nicht gleich Lockdown / Dubiose Flüge / "Die Ersten" – Susanne Riess und Irene Fuhrmann. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Neben Gags, Gags, Gags servieren Grissemann und Stermann dem TV-Publikum dieses Mal den ZiB 2-Moderator Martin Thür und die Köchin und Gastronomin Haya Molcho als Gäste. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer: Das Land, der Bischof und das Böse Der St. Pöltner Bischof Michael Memelauer leistete Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die NS-Euthanasie verurteilte er mit den Worten: "Vor unserem Herrgott gibt es kein unwertes Leben." Um 23.15 Uhr folgt Der Rockerpriester über den Franzosen Guy Gilbert. Bis 23.55, ORF2