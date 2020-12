[Corona] Experten warnen vor umfassenden Lockerungen ab kommender Woche.

Tirol setzt Lehren aus Ischgl-Fiasko verspätet um.

[dieStandard] Alleinerzieherin: "Ich habe heute meine letzten 13 Euro ausgegeben".

[Podcast] Was sollen die Massentests in Österreich bringen?

[International] Biden nominiert Ex-Fed-Chefin Yellen als US-Finanzministerin.

[Inland] Niederösterreich beauftragt Firma eines VP-Mandatars mit Covid-Tests an Schulen.

[Wirtschaft] Wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich beim Homeoffice nicht einig sind.

[Wissenschaft] Schallplatten erleben wieder einen Boom, doch die Maschinen dafür sind heillos überaltert. Ein Tullner Start-up will Vinyl neu erfinden.

[Quiz] Abwechslung gefällig? Macht mit beim Quiz: "Welcher Wiener Wohntyp bist du?"

Gerade auf Immobiliensuche? Bitte hier entlang!

[Wetter] In Tirol und Vorarlberg halten sich dichte Wolken einer Kaltfront und es regnet oder schneit immer wieder. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 300 und 600m, wobei sie am Nachmittag generell etwas absinkt. Anfangs kann in tiefen Lagen vereinzelt auch gefrierender Regen nicht ausgeschlossen werden. Nach Osten zu zeigt sich öfter die Sonne, allerdings lagern hier in den Niederungen zähe Nebel- oder Hochnebelfelder. Bis 5 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welt-Aids-Tag. HIV-Positive in Therapie haben kein erhöhtes Risiko einer Sars-Cov-2-Infektion. Doch die Zahl der HIV-Tests hat in der Pandemie abgenommen.