Es ist eine der größten Herausforderungen in naher Zukunft, und nun tut sich auch in Österreich wieder etwas. Die Rede ist natürlich von der Klimakrise und dem Ökologisierungsschub, den die türkis-grüne Regierung 2021 anstoßen will.

So soll im kommenden Jahr die Normverbrauchsabgabe (NoVA), eine Zulassungssteuer für neue Fahrzeuge, umgestaltet werden: Große Stinker werden teurer, Nullemissionsfahrzeuge werden nicht belastet, wozu sowohl Elektro-Autos wie auch Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb zählen. Rund für die Hälfte der Neufahrzeuge soll es zu einer Steuererhöhung kommen, schätzt der ÖAMTC.

Echte Wende?

Und es kommen auch Entlastungen: Bezieher der Pendlerpauschale sollen diese künftig auch bei Nutzung eines Dienstfahrrads beanspruchen können. Die Förderung von E-Autos wird verlängert, auch im kommenden Jahr wird der Kauf mit bis zu 5.000 Euro gefördert.

Aber reicht das schon aus, um das Klima zu retten? Ist das eine echte Wende hin zu einer ökosozialen Marktwirtschaft – oder sind das nur neue Belastungen für einige Autokäufer ohne große Wirkung? Wo bleibt die Reform der Pendlerpauschale, und kommt eine CO2-Steuer?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" diskutieren.

Mit dabei ist Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), Ex-Mazda-Österreich-Chef Günther Kerle, der für die österreichischen Automobilimporteure spricht. Ebenso zu Gast ist der Klimaexperte von Greenpeace, Adam Pawloff.

Stellen Sie Ihre Fragen!

Wie immer wollen wir über Ihre Fragen diskutieren: Posten Sie hier, wie Sie das Thema sehen. Tut die Regierung genug für den Klimaschutz, was gehört dringend umgesetzt? Ist die grüne Handschrift in der Koalition sichtbar? Auch darüber wollen wir sprechen. Moderation: András Szigetvari. (red, 30.11.2020)