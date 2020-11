Schramböck und Mahrer bei der Kaufhaus-Präsentation. Foto: HO

Kaufhaus Österreich hat noch viel Luft nach oben. So könnte man – in freundlichen Worten – die Reaktionen auf Kaufhaus Österreich zusammenfassen. Es handelt sich dabei um eine neue Plattform zur Unterstützung österreichischer Onlinehändler. Die Seite wurde am Montag von Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (beide ÖVP) vorgestellt. Über Kaufhaus Österreich werden User auf das Angebot heimischer Anbieter gelenkt. Durch die Bündelung soll der lokale Handel im Kampf gegen Amazon, Zalando & Co gestärkt werden, hieß es bei der Präsentation.

Doch die neue Website hat noch einige Kinderkrankheiten, wie diverse Tester herausfanden. Wer beispielsweise auf der Seite nach "Schuhen" sucht, dem werden ein Tischtennis-Shop, eine Bergbauern-Seite und ein Angebot für Kinderbekleidung als erste Präferenzen angezeigt. Fahrräder bekommt man als Wiener Interessent trotz einer Begrenzung auf einen 50-Kilometer-Umkreis vorwiegend in Salzburg und Vorarlberg angeboten. Neben den zweifelhaften Suchergebnissen verweisen viele Beobachter darauf, dass Google Maps und andere Anbieter weitaus besser funktionieren.

Kein Mehrwert

Selbst die Fokussierung auf heimische Shops, die bei internationalen Suchmaschinen ja nicht gegeben ist, existiert anderweitig. Darauf machte beispielsweise die Publizistin Nunu Kaller aufmerksam, die schon im Frühjahr eine Plattform für österreichische Händler startete. Kammer und Ministerium hätten anscheinend 700.000 Euro für eine Initiative aufgewendet, "die ich mit ein paar Tausendern ans Spendengeld geschaffte habe", schrieb sie auf Facebook. "Die Leute checken doch, dass da kein Mehrwert zu bisherigen Seiten besteht." Aus Kallers Sicht ist Kaufhaus Österreich ein "Rohrkrepierer".

Dass die Initiative auf Social Media viel Spott erntet, überrascht nicht wirklich. Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) teilte auf Twitter mit, dass er keine Anbieter von iMacs auf der Seite finde und fügt hinzu: "Jemand hat den Digital Natives das t versteckt." Von der Wirtschaftskammer hieß es, man arbeite ständig an der Verbesserung des Portals. (as, 30.11.2020)