Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: imago images/Motorsport Images/Charles Coates

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab sein Rennstall Mercedes Dienstagfrüh bekannt. Der Engländer wird damit nicht beim Grand Prix von Sakhir (Bahrain) am kommenden Wochenende teilnehmen können.

Hamilton, der am Sonntag das erste Rennen in Bahrain gewonnen hatte, sei in der vergangenen Woche dreimal negativ getestet worden, berichtete der Rennstall. Zuletzt sei ein Test am Sonntagnachmittag ohne Sars-CoV-2-Nachweis geblieben. Am Montag sei der siebenfache Weltmeister dann aber mit leichten Symptomen aufgewacht. Gleichzeitig erfuhr der 35-Jährige, dass eine Person, mit der er vor dem Bahrain-GP Kontakt gehabt hatte, positiv getestet wurde. Daraufhin ließ sich Hamilton selbst nochmals testen und erhielt diesmal ein positives Testergebnis. Ein zweiter Test bestätigte dieses.

Ersatzfahrer offen

Wer Hamilton beim Rennen am kommenden Wochenende, das erneut in Bahrain stattfindet, ersetzen wird, werde "zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben". Beide offizielle Testfahrer des Teams, Stoffel Vandoorne und Esteban Gutierrez, sind schon seit Jahren kein F1-Rennen mehr gefahren. Gutierrez bestritt zuletzt 2016 ein Rennen, Vandoorne 2018. Letzterer testet derzeit für die Formel E in Spanien. (red, 30.11.2020)