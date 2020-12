In der Fahrzeughalle der Feuerwehr werden seit sieben Uhr die ersten Schnelltests durchgeführt.

Foto: APA/Barbara Gindl

Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was auf Österreich in den kommenden Wochen zukommen wird: An diesem Dienstag und Mittwoch sind die Bewohner und Bewohnerinnen der rund 2.200 Einwohner zählenden Gemeinde Annaberg-Lungötz im Salzburger Tennengau zum ersten Massentest aufgerufen; am Dienstag im Ortsteil Annaberg, am Mittwoch im Ortsteil Lungötz. Die große Frage dabei ist: Wie hoch wird die Beteiligung der Bevölkerung sein?

Bürgermeister Martin Promok (SPÖ) nannte zuletzt 50 bis 60 Prozent als Ziel. Die ersten Testwilligen sind jedenfalls bereits vor dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung um acht Uhr angetreten; ein bisschen Neugier ob des großen Medienrummels ist da wohl auch dabei.

Die Mitarbeiter sind die ersten Testpersonen



Während unmittelbar hinter dem Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Annaberg die Schneekanonen die künstliche weiße Pracht auf die braunen Wiesen sprühen, geht es in der Fahrzeughalle der Feuerwehr schon seit sieben Uhr richtig zur Sache. Drei Teststraßen sind eingerichtet, zuallererst werden die Helfer und Helferinnen des Roten Kreuzes und der Feuerwehr sowie das in weiße Schutzanzüge gepackte medizinische Personal mit den Schnelltests überprüft. Die Ergebnisse mit der Aufschrift "negativ" liegen bereits auf den Biertischen entlang der Teststraßen.

Um Staus und enge Kontakte zu vermeiden, läuft die ganze Aktion im Einbahnsystem ab: rechts hinein, links hinaus. Wer bei den Antigentests positiv ist, muss am Abend noch einmal zur Feuerwehr kommen. Hier stehen dann die wesentlich sichereren PCR-Tests zur Verfügung.

Testgemeinde wegen vieler Infizierter



Dass die Heimat von Skistar Marcel Hirscher zur ersten Testgemeinde auserkoren wurde, liege an den hohen Infektionszahlen, hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vergangene Woche argumentiert. Damals waren 71 Gemeindebürger und -bürgerinnen positiv getestet, aktuell sollen es noch 38 sein. Landesweit wird in Salzburg von 11. bis 13. Dezember getestet.

Im Ort selbst ist die Stimmung merkbar zweigeteilt. Während sich bereits gegen neun Uhr an die 40 Testwillige vor dem Feuerwehrhaus versammelt haben, äußern sich Menschen in der nahe gelegenen Bäckerei eher zurückhaltend. "Ich weiß nicht, ob das etwas bringt", meint eine ältere Dame, schließlich seien ja auch "die Doktoren" nicht von den Massentests überzeugt. Gemeint ist damit wohl ein ORF-Bericht vom Wochenende, in dem sich der ärztliche Leiter des Krankenhauses Schwarzach, Primar Andreas Valentin, äußerst kritisch zu dem Testkonzept geäußert hatte. Öffentlich möchte die Kundin der Bäckerei ihre Kritik aber nicht äußern, der soziale Druck in einer kleinen Landgemeinde wie Annaberg-Lungötz ist offensichtlich groß.

Die vor allem für die Boulevardpresse spannende Frage, ob Lokalmatador Hischer zum Massentest erscheinen wird, war Dienstagfrüh für die Medienvertreter nicht endgültig zu beantworten. Aller Voraussicht nach dürfte er aber nicht erscheinen, angekündigt ist dafür sein Vater Ferdinand. (Thomas Neuhold, 1.12.2020)