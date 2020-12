Denn natürlich meine ich jene Menschen, die es nicht aus dem Bett schaffen. Oder sonstwie aus der eigenen Komfortzone: Früh aufstehen ist da genauso nur eine in den Alltag gehobene Metapher wie kaltes Wasser. Oder sonst eine Grenze. In meiner Welt sind Sätze wie "Life starts at the end of your comfortzone" gängige Allgemeinplätze. Weil ich, wir, wissen, was dahinter beginnt. Oder eigentlich: Weil wir dieses Gefühl kennen. Und weil dieses Gefühl, die Sehnsucht danach, süchtig machen kann. Sei es das Erleben, Erreichen oder Überschreiten körperlicher und immer individueller Grenzen. Sei es das Sehen und Erleben der Umwelt.