Neue "Kulturzeit"-Moderatorin: Lillian Moschen Foto: ORF/Günther Pichlkostner

Wien – ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen wird ab 9. Dezember das 3sat-Magazin "Kulturzeit" als österreichische Vertreterin im vierköpfigen Moderatorinnenteam präsentieren. Moschen folgt auf Peter Schneeberger, der die von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRF und ARD produzierte Sendung (werktags um 19.20 Uhr) seit 2017 für den ORF moderierte, teilte der ORF in einer Aussendung am Dienstag mit.

Die gebürtige Wienerin, die in Wien und Los Angeles lebt, präsentiert das Magazin künftig abwechselnd mit Cécile Schortmann (ARD), Vivian Perkovic (ZDF) und Nina Mavis Brunner (SRF) jeweils eine Woche lang aus dem Studio in Mainz. Moschen (37) berichtet seit 2009 regelmäßig in ORF 2 für die "Zeit im Bild", die "matinee" am Sonntag und den "kulturMontag". Zudem präsentiert sie in ORF 1 "Magazin 1" und seit September "Hallo Österreich"."

Moschen habe "ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als Präsentatorin bereits in einigen Formaten beweisen können", wurde ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl zitiert. "Sie lebt und atmet Kultur!" Die gegenwärtige Pandemie scheine die Welt immer kleiner zu machen. "Umso wichtiger sind Formate wie die 'Kulturzeit', die dieser Dynamik entgegenwirken und Tag für Tag den Blick in die Welt richten, gesellschaftspolitische Zusammenhänge reflektieren und die Künstlerinnen und Künstler eine Plattform bieten", so Moschen über ihre neue Aufgabe. (APA, 1.12.2020)