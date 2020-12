Russe war zuletzt in der Formel 2 tätig – Heißer Kandidat für das zweite Cockpit ist Mick Schumacher

Foto: APA/AP/Lennon

Sakhir – Das US-Team Haas hat den Russen Nikita Mazepin als Fahrer für die kommende Formel-1-Saison bestätigt. Der 21-jährige Formel-2-Pilot hat einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben. Dies teilte der Rennstall am Dienstag in Bahrain mit. "Für mich geht ein lebenslang gehegter Traum in Erfüllung, Formel-1-Fahrer zu werden", sagte Mazepin, dessen wohlhabender Vater Dimitri die Karriere des Sohnes fördert.

Heißer Kandidat für das zweite Haas-Cockpit ist Mick Schumacher (21), der Sohn des siebenfachen Weltmeisters Michael Schumacher aus Deutschland. Romain Grosjean und Kevin Magnussen müssen Haas am Saisonende verlassen. (APA, 1.12.2020)

Formel-1-Cockpits 2021

Mercedes

Valtteri Bottas (Finnland)

zweites Cockpit offen

Ferrari

Charles Leclerc (Monaco)

Carlos Sainz jr. (Spanien)

Red Bull

Max Verstappen (Niederlande)

zweites Cockpit offen

McLaren

Daniel Ricciardo (Australien)

Lando Norris (England)

Renault

Fernando Alonso (Spanien)

Esteban Ocon (Frankreich)

AlphaTauri

Pierre Gasly (Frankreich)

zweites Cockpit offen

Aston Martin

Sebastian Vettel (Heppenheim)

Lance Stroll (Kanada)

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen (Finnland)

Antonio Giovinazzi (Italien)

Haas

Nikita Masepin (Russland)

zweites Cockpit offen

Williams

George Russell (England)

Nicholas Latifi (Kanada)