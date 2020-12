Kein Skifahren in den Weihnachtferien – das will die Regierung am Mittwoch nach dem Ministerrat verkünden. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Es wird in Österreich keinen Skiurlaub geben, nicht in diesem Jahr. Die Weihnachtsferien werden nicht auf der Piste verbracht werden können, nicht von Österreichern und nicht von ausländischen Gästen. Die Seilbahnen werden zwar ihren Betrieb aufnehmen, die Gastronomie und die Hotellerie werden aber geschlossen bleiben, die Corona-bedingte Sperre soll bis in den Jänner hineinreichen. Diese und andere Maßnahmen wird die Regierung am Mittwoch nach dem Ministerrat verkünden.

Schulen und Handel öffnen

Schulen und der Handel sollen ab dem 7. Dezember wieder geöffnet werden, aber mit Einschränkungen. Bei den Schulen soll zwischen Volksschule, Unter- und Oberstufe differenziert werden, es wird die Maskenpflicht verschärft werden, nicht alle sollen immer gleichzeitig in der Schule anwesend sein.

Im Handel wird die Maskenpflicht fortgeführt, zusätzlich soll es strenge Maßnahmen geben, was Platz und Abstandhalten betrifft.

Hotels und Gastro zu

Die Tourismusbranche hat sich offenbar bereits damit abgefunden, dass die Weihnachtsferien nicht in den Winterskiorten zelebriert werden: Hotellerie und Gastronomie bleiben vorläufig geschlossen. Mit dieser Regelung gebe man keineswegs dem Druck aus dem Ausland nach, diese Maßnahme sei angesichts der aktuellen Infektionszahlen vielmehr selbstverständlich. Zuletzt hatten Italien und vor allem Deutschland Druck gemacht, den Wintertourismus in Österreich zu unterbinden. Skifahren wird zwar erlaubt sein, aber nicht in Form von Urlaub. Es wird keine Zimmer und keine Bewirtung geben.

Seilbahnen nehmen Betrieb auf

Die Seilbahnen werden allerdings öffnen, sie gelten als öffentliche Verkehrsmittel und haben eine Betriebspflicht, ihr Angebot richtet sich unter den gegebenen Umständen aber nur an Einheimische, die in der Nähe leben. Diese Betriebspflicht geht auf das Eisenbahnrecht, dem sie zugeordnet sind, zurück, wie Seilbahnen-Rechtsexperte Christoph Haidlen aus Innsbruck erklärt: "In jeder Konzession für Seilbahnbetriebe ist auch eine Betriebspflicht enthalten, weil ein öffentliches Interesse am Betrieb besteht."

Diese Pflicht hätte eigentlich auch schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr bestanden, sagt Haidlen. Allerdings wurde die Schließung damals nicht beeinsprucht und daher auch nicht ausjudiziert. Nur das zuständige Verkehrsministerium könnte die Seilbahnen per Verordnung von der Betriebspflicht ausnehmen. Wer dieser Pflicht, die eigentlich sämtliche Liftanlagen eines Skigebiets umfasst, nicht nachkommt, könnte sogar den Verlust seiner Konzession riskieren. "Aber diese Frage hat sich eigentlich bisher noch nie gestellt", so Haidlen.

Tourismus im Jänner

Erst im Jänner soll das Tourismusangebot wieder langsam hochgefahren werden, dazu wird es unterschiedliche Termine geben, ein Stufenplan sei in Ausarbeitung. (Michael Völker, Steffen Arora, 1.12.2020)