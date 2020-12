Die vorweihnachtliche Zeit bringt auch kulinarisch so einiges mit sich. Welche Kekse backen Sie am liebsten, wie gelingt ein schmackhafter Punsch? Teilen Sie Ihre Tipps im Forum!

Was in der grauen Jahreszeit von vielen üblicherweise als besonderer Lichtblick empfunden wird, gestaltet sich heuer Corona-bedingt anders als je zuvor: die Adventzeit. Noch dürfen Christkindlmärkte, obwohl teils aufgebaut, ihre Hütten nicht öffnen, man kann kein Lokal oder Kaffeehaus aufsuchen, um sich mit Freunden auf ein gemütliches Abendessen oder eine heiße Schokolade zu treffen, und Punsch gibt es zwar an manchen Standorten als To-go-Variante – doch auch dort sucht man mit dem Heißgetränk in der Hand schnell den Abstand zu anderen Menschen.

Welche sind Ihre liebsten Weihnachtskekse? Foto: imago images/Panthermedia

At home statt to go

All den Einschränkungen zum Trotz kann man sich die weihnachtliche Stimmung im eigenen Zuhause ganz einfach selbst schaffen – auch kulinarisch gibt es allerlei Möglichkeiten, sich den Advent zu versüßen. Für all jene, die ohnehin gern Kekse backen, bleibt vielleicht sogar mehr Zeit, um Neues auszuprobieren. Auch Punsch und Glühwein lassen sich mit nur wenigen Zutaten ganz schnell selbst zubereiten. Ebenso wie gebrannte Mandeln, Maroni und viele weitere Köstlichkeiten.

Teilen Sie Ihre vorweihnachtlichen Kulinarik-Tipps!

Was essen und trinken Sie in dieser Zeit am liebsten? Wie bereiten Sie den perfekten Punsch oder Glühwein zu? Welche Kekse backen und essen Sie am liebsten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.12.2020)