Foto: CD Projekt Red

Nach mehreren Verschiebungen soll das Rollenspiel Cyberpunk 2077 am 10. Dezember endlich erscheinen. Höchste Geheimhaltungsstufe ist in dieser Phase oberste Priorität. Dennoch gibt es mittlerweile diverse Leaks, zum Beispiel in Form eines 20-minütigen Gameplay-Videos, auf der Plattform Reddit. CD Projekt Red geht zwar vehement gegen die Verbreitung vor, dennoch ist mit noch mehr unkontrollierbaren Postings auf den diversen Plattformen zu rechnen.



Cyberpunk 2077

Unkontrollierbares Internet

Ausgewählte Medien durften bereits über 10 Stunden Gameplay im Netz zeigen, allerdings unter den strengen Augen der Entwickler. So kann sichergestellt werden, dass die technische Umgebung des Spiels reibungslos funktioniert und Absprachen mit den Redakteuren, was man zu diesem Zeitpunkt schon verraten darf, möglich.



Umso ärgerlicher ist ein auf Reddit aufgetauchter Link zu einem Stream, der 20 Minuten des Spiels zeigte. Auch physische Kopien und ein Unboxing des Spiels fanden sich kurzfristig im Internet. Spoiler-Gefahr ist in den letzten Tagen vor dem Release also in jedem Fall vorhanden.

Wer sich also die Vorfreude nicht kaputt machen lassen und nicht noch mehr von der Handlung erfahren will, als die offiziellen Trailer ohnehin schon verraten haben, der sollte sich bis zum 10. Dezember sehr vorsichtig im Internet bewegen.

Witcher-Macher



Cyberpunk 2077 ist das neueste Großprojekt von den polnischen Spieleentwicklern CD Projekt Red, die unter anderem für die Witcher-Spiele verantwortlich sind. Das Spiel erscheint für PS4, Xbox One, PC und Stadia. Eine technisch verbesserte Version für PS5 und Xbox Series X/S soll 2021 folgen. (aam, 01.12.2020)