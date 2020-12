Die PS2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Foto: AFP/Yoshikazu Tsuno

Während die meisten Fans mit ihrer leistungsstarken Xbox Series X vermutlich lieber die neuesten Veröffentlichungen spielen wollen, gehen manche User in eine ganz andere Richtung – und schaffen es, PS2-Games auf der Microsoft-Konsole zum Laufen zu bringen.

Möglich wird das durch die Aktivierung des Entwicklermodus, der Gamern schon seit 2016 zur Verfügung steht. Dieser erlaubt die Installation von Software, die sich noch im Entwicklungsstadium befindet. Die Emulation wird schlussendlich durch Kompatibilität mit der Universal-Windows-Plattform (UWP) möglich, die eine Laufzeitumgebung für Windows 10-Software darstellt, berichtet t3n. Geschickte Entwickler haben sich dies nun zunutze gemacht, um Playstation 2-Spiele auf der neuesten Xbox zu spielen.

Noch nicht fehlerfrei

Der Youtuber Modern Vintage Gamer installierte dafür eine Betaversion der Emulationssoftware Retroarch, die ursprünglich mit Spielen aus dem Nintendo-Gamecube-Universum arbeitet, aber zusätzlich den PS2-Emulator PSCX2 integriert, so t3n. Bisher ist das obige Setup allerdings noch nicht perfekt, unter anderem stört den Tester das Speicherlimit in Höhe von zwei Gigabyte, da es seine Spieleauswahl massiv eingrenzt.

Großes Potenzial

Dennoch scheint der erste Test erfolgreich gewesen zu sein. Spieleklassiker wie Metal Gear Solid 2 liefen flüssig, bei der Bedienung begeisterte den Youtuber insbesondere die Steuerung mit modernem Xbox-Controller. Jak and Daxter hatte immer wieder mit Lags und Texturfehlern zu kämpfen, war jedoch trotzdem spielbar. Der erste Teil der God-of-War-Serie konnte unterdessen durch besonders stabile Performance punkten, ebenso Timeshift 2. Hingegen zwang das Playstation-exklusive Rennspiel Gran Turismo 4, das schon damals die Playstation 2 an ihre Grenzen brachte, auch die Emulation in die Knie.

Da es sich jedoch um eine frühe Beta-Version der Software handelt, zeigt sich Modern Vintage Gamer trotzdem von den Möglichkeiten begeistert, stellt t3n fest. Und während die Xbox – zwar über Umwege – schon wenige Wochen nach Launch sogar plattformübergreifend abwärtskompatibel ist, sucht man bei der neuen Playstation 5 diese Funktion vergebens. (red, 1.12.2020)