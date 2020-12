MacOS läuft nun auch in der AWS-Cloud. Grafik: Amazon

In der Cloud dominiert bisher vor allem ein Betriebssystem: Linux. Während Microsofts Windows ebenfalls noch eine gute Verbreitung in diesem Umfeld findet, sucht man Apple-Systeme in diesem Umfeld bisher weitestgehend vergeblich. Das soll sich nun ändern.

EC2

Amazon bietet künftig bei AWS auch Mac-Instanzen als Option an. Darüber können Kunden dann etwa die Entwicklungsumgebungen XCode in der "Elastic Compute Cloud" (EC2) zum Einsatz bringen, und so deren Rechenleistung voll auskosten. Zielgruppe sind also vor allem Softwareentwickler.

Hinter diesen Instanzen stehen vollständige Mac-Systeme: Konkret spricht Amazon von Mac Minis mit Sechskern-Core-i7-Chips von Intel, dem 32 GB RAM zur Seite stehen. Systeme mit den neuen M1-Prozessoren von Apple selbst gibt es hingegen noch nicht. Solche auf der ARM-Architektur basierenden Einheiten sollen bei EC2 allerdings in der ersten Jahreshälfte 2021 folgen.

Ablauf

Während solche Cloud-Instanzen üblicherweise virtualisiert über eine Vielzahl von physischen Maschinen verteilt werden, ist das hier nicht der Fall. Jeder Nutzer bekommt also wirklich Zugriff auf einen vollständigen Mac Mini – und zwar exklusiv. Als Software stehen entweder macOS 10.14 oder 10.15 zur Verfügung, das aktuelle macOS 11 Big Sur soll bald folgen. Zu erreichen sind die Maschinen wahlweise via SSH oder VNC. Für Entwickler wohl besonders wichtig: Es gibt eine Anbindung an andere AWS-Services wie S3 oder das Amazon Elastic File System.

Verfügbarkeit

Die Mac-Instanzen bei EC2 sind in diversen Regionen für die USA und Europa bereits zu haben. Eine wichtige Einschränkung ist, dass Macs im Gegensatz zu anderen Systemen immer für mindesten 24 Stunden gebucht werden müssen. Dies ist eine Konsequenz der aktuellen Lizenzbedingungen rund um macOS, wo solche Leasing-Dienste mittlerweile explizit erwähnt werden. Amazon ist mit seinem Angebot übrigens nicht als erster an der Reihe, Spezialanbieter haben ähnliche Dienste schon länger in ihrem Programm. (red, 1.12.2020)