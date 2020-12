Eines Ihrer Highlights – oder eher nicht? Foto: hulu

Wenn es sich jemals richtig gelohnt hat, sich den Streaming-Account zu leisten, dann war es dieses Jahr. Zwei Lockdowns, hart und soft, sorgten für ein erhöhtes Zeitpensum auf der heimischen Couch und vielerorts gesteigerten Bedarf sowohl an intellektuell stimulierender als auch an seichter Zerstreuung. Beides gab es auch in diesem Jahr glücklicherweise reichlich. Nun haben wir es fast schon hinter uns, das Jahr 2020 – Zeit für einen Serienrückblick.



Für diesen User stehen die Highlights des Jahres schon fest:

Diesem User hat es die Superheldenserie "The Boys" angetan:

Vor gefühlt fünf Jahren, in der Realität aber erst im März feierte die unter anderem von Reese Witherspoon und Kerry Washington produzierte Serie – beide übernahmen auch die Hauptrollen – "Little Fires Everywhere" Premiere. Ungefähr zur selben Zeit stand "Unorthodox" zum Streamen bereit. "Emily in Paris" schürte unrealistische Erwartungen an die Stadt an der Seine. Und mit "I May Destroy You" brachte Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin Michaela Coel wichtige Fragen zum Thema sexuelle Einwilligung auf den Bildschirm.

Was waren Ihre Serienhighlights des Jahres?

Und warum? Von welchen Serien waren Sie hingegen enttäuscht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 3.12.2020)