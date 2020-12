Liebe Leserin, lieber Leser,

Smartphones haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht. Es gibt aber gewisse Defizite, die bis heute verblieben sind. Welche das sind, und was hier die Politik zu tun hätte, verraten wir euch in einem aktuellen Artikel. Dazu gibt es noch neues vom mysteriösen Monolithen, eine eindringliche Warnung des Pirate-Bay-Gründers, einen Test von "Immortals Fenyx Rising" und vieles mehr.

Smartphone-Missstände: Wo die Politik dringend eingreifen muss

Neuer mysteriöser Monolith in Rumänien aufgetaucht

Corona-Leugner vergleichen Lockdown mit Ausgehverbot für Juden 1938

"Zelda" trifft "Assassin's Creed": "Immortals Fenyx Rising" im Test

Pirate-Bay-Gründer warnt in Brief an US-Regierung vor "mafiaähnlicher" Copyright-Lobby



Der Internet Explorer 11 funktioniert nicht einmal mehr mit Microsofts Teams

Österreichischer Mobilfunk im Test: Magenta hat die Nase vorne

Amazon bringt macOS in die eigene Cloud

Entwickler sammelt Spenden für Portierung von Linux auf ARM-Macs

Hacker verkauft Zugangsdaten für E-Mail-Accounts hunderter Firmenchefs



US-Justizministerium bereitet weitere Kartellklagen gegen Facebook und Google vor

Covid-19: Zweites Quartal brachte Boom bei Smartphone-Verträgen