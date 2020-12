Das Finale der ORF-"Dancing Stars" sahen vergangenen Freitag im Schnitt 1,2 Millionen Zuschauer. Foto: APA/ORF/HANS LEITNER

Wien – Das ORF-Fernsehen legte bei den Marktanteilen im November zu, die gesamte ORF-Sendergruppe kam auf 35 Prozent Marktanteil, das ist ein Plus von fünf Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist laut ORF der höchste Monatszuwachs gegenüber dem Vergleichsmonat aus dem Vorjahr seit Teletest-Einführung 1991.

ORF 2 erreichte 23,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab 12 Jahren (plus 3,5 Prozentpunkte), ORF 1 steigert sich auf 8,6 Prozent gegenüber 7,3 Prozent im November 2019.

Grund für den Quotenzuwachs waren laut unter anderem "Dancing Stars", die Berichterstattung rund um den Terroranschlag in Wien, die Infosendungen zum zweiten Lockdown, der "Licht ins Dunkel"-Auftakt, der Schwerpunkt zur US-Wahl sowie Berichterstattung zu Fußball, Ski und Formel 1 live.

Servus TV, Puls 4 und ATV verlieren

Servus TV verliert in der Gesamtzielgruppe (Zuschauer ab 12 Jahren) und kommt im November auf einen Marktanteil von 3,3 Prozent (gegenüber 3,7 Prozent im Vorjahresmonat), Puls 4 auf 2,9 Prozent Marktanteil (minus 0,4 Prozentpunkte), in der jungen Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erzielte der Sender 4,6 Prozent (2019: 4,7 Prozent). Puls 24 liegt jetzt bei einem Marktanteil (12+) von 0,7 Prozent, im November 2019 lag dieser Wert bei 0,2 Prozent.

ATV schafft in der Gruppe 12plus 3,2 Prozent (minus 0,8 Prozentpunkte), 4,6 Prozent waren es in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen (November 2019: 5,4 Prozent). oe24.tv erreicht im November 2020 1 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (plus 0,6 Prozentpunkte) und 1,5 Prozent bei den 12- bis 49-Jährigen (gegenüber 0,5 Prozent im November 2019).

(red, 1.12.2020)