Dafür ist eine Online-Terminvereinbarung nötig. Die Massentests in der Bundeshauptstadt finden von Freitag bis 13. Dezember an drei Standorten statt

Die Aufbauarbeiten für die Corona-Massentests sind in der Messe Wien voll angelaufen. Foto: APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER

Wien – In Wien starten am Freitag die bis 13. Dezember anberaumten Corona-Massentests. Für die Teilnahme ist eine Terminvereinbarung nötig. In der Bundeshauptstadt kommt dabei die entsprechende IT-Plattform des Bundes zum Einsatz. Die Anmeldung dort ist ab Mittwoch möglich. Ab Mitternacht können sich die Wienerinnen und Wiener unter "www.oesterreich-testet.at" eintragen, teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mit.

Insgesamt werden drei Standorte zu Testzentren umfunktioniert. Es handelt sich dabei um die Messe Wien, die Marx-Halle sowie die Stadthalle. Die Aufbauarbeiten an den betreffenden Örtlichkeiten sind bereits angelaufen. Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert.

Lage in Vorarlberg

In Vorarlberg haben sich indes innerhalb von eineinhalb Tagen 43.000 Personen zu den am Wochenende (4. bis 6. Dezember) stattfindenden Corona-Massentests angemeldet. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) nannte das am Dienstag einen "guten Start" und appellierte weiter an die Bevölkerung, an den Tests teilzunehmen.

In Vorarlberg werden am Wochenende in 80 Teststationen von 7 bis 17 Uhr Corona-Tests durchgeführt. Innerhalb einer Stunde kann das Ergebnis per SMS oder telefonisch (Tel. 05574/601-600) abgefragt werden. Um Wartezeiten an den Teststationen zu vermeiden, sind Anmeldungen unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet notwendig. (APA, red, 1.12.2020)