Michael Lindner übernimmt den roten Klubsessel in landespolitisch schwierigen Zeiten. FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Linz – Nachdem der langjährige SPÖ-Klubchef in Oberösterreich, Christian Makor, nach einer Alkofahrt am vergangenen Samstag alle politischen Ämter zurückgelegt hatte, regelte die Partei nun die Nachfolge. Neuer roter Klubvorsitzender wird der Landtagsabgeordnete und SPÖ-Sportsprecher Michael Lindner. Der 37-jährige Mühlviertler, der sich selbst als "politischer Familienmensch" sieht, wurde am Dienstag einstimmig von allen Landtagsabgeordneten gewählt. Stellvertreter wird der rote Gesundheitssprecher Peter Binder. Im Landtag rückt Doris Margreiter nach.

"Geradlinige Entscheidung"

Gerstorfer zollte Makor Respekt: "Ich habe habe tiefsten Respekt vor dieser Entscheidung und möchte aufrichtig Danke sagen." Lindner selbst sprach von einem "aufregenden Tag". Auch er dankte zunächst Makor: "Er hat nach einem persönlichen Fehlverhalten eine sehr geradlinige Entscheidung getroffen." Der studierte Soziologe Lindner war unter anderem Landesvorsitzender der Sozialistischen Jugend und saß zuletzt für die SPÖ sowohl im National- als auch im Bundesrat.

Büro-Bier

Makor gab an, er habe am Samstag alkoholisiert einen Parkschaden verursacht. "Ich übernehme dafür die volle Verantwortung und lege mit der Klubsitzung am Dienstag meine politischen Funktionen zurück", so Makor in einer Erklärung am Montag.

Er habe nach einem Termin in seinem Büro Bier getrunken und anschließend in der Landhausgarage einen Parkschaden verursacht. Er habe diesen der Polizei gemeldet, der Alkotest habe ein Promille ergeben, berichtete Makor. Er wolle sich für sein Fehlverhalten entschuldigen. Makor war seit 2014 SPÖ-Klubvorsitzender im Landtag, zudem war er erst am Samstag beim Landesparteitag als stellvertretender Parteichef wiedergewählt worden. (Markus Rohrhofer, 1.12.2020)