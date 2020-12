Maske tragen auch während des Unterrichts: das dürfte ab nächster Woche für Schüler ab der Sekundarstufe 1 gelten. Foto: APA/Fohringer

Drei Wochen lang wurden die Schülerinnen und Schüler via Video unterrichtet, in den Schulen selbst wurde nur Betreuung angeboten. Ab nächster Woche soll wieder vor Ort unterrichtet werden. Ein Normalbetrieb ist aufgrund der Infektionszahlen derzeit aber noch nicht möglich, es wird weiterhin große Einschränkungen geben. Verkündet werden sie am Mittwoch. Ein Überblick, was nach derzeitigem Stand geplant ist: