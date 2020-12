Komponist Mathias Rüegg und Sängerin Lia Pale streamen ihre Winterreise aus dem Muth. Foto: Moritz Schell

Jazz-Stream

Schuberts Winterreise stand am Beginn der Zusammenarbeit von Komponist Mathias Rüegg und Sängerin Lia Pale. Ihre jazzige Version des Liederzyklus wird am Mittwoch (um 20 Uhr) via Live-Stream aus dem Muth wiedererweckt. Subtile Reise durch fragile Seelenlandschaften. (toš)

Kunst-Satire

Wer sich bewusst durch die kunsthistorischen Museen der Welt bewegt (oder klickt), wird die erstaunlichsten Skurrilitäten entdecken. Der Instagram-Account ancient_memez stellt diese mittels Kommentar in lustige Zusammenhänge zur Gegenwart. Ein Muss für Kunstfans. (stew)

Theater

Theater, dem auch die Kurzfristregierung nichts anhaben kann: Die English Lovers sind Improvisation gewöhnt, ja gar darauf spezialisiert. Ihre von 2. bis 19. 12. live aus dem Theater Drachengasse gestreamte Weihnachtsshow Ready ... Steady ... Snow! (20 Uhr) verbläst Einsamkeitsgefühle. (afze)

Podcast

Bei Dolly Parton’s America muss man sich gar nicht so für Country im Sinne des Genres interessieren, sondern für Country im Sinne des Landes. Warum Dolly Parton als Kitt gilt, auf den sich ein tief zerrüttetes Amerika einigen kann, ergründet dieser großartig gemachte Podcast. (abs)

Adventkalender

War der weißbärtige Mann etwa der Nikolaus? Nein, Erwin Steinhauer hat sich hinter dem ersten Türchen des Video-Adventkalenders des Wiener Rabenhofs versteckt und das Portrait eines Trottels erzählt. Bis zum Fest folgen täglich Lieder, Gedichte, Bastelei von weiteren Wichteln. (wurm, 2.12.2020)