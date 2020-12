Insgesamt 17 neue "Tokyo Toilets" sollen bis zu den Olympischen Spielen fertig werden, sieben davon sind es bereits, darunter auch jene von Tadao Andō. Er entwarf einen Toilettenpavillon für den Jingu-Dori Park (Bild) ganz in der Nähe eines Eingangs zum Bahnhof Shibuya.

Zwei Öffnungen an gegenüberliegenden Seiten sollen hier für ein ständig durchziehendes Lüftchen sorgen, was bei einer öffentlichen Toilette wohl keine so schlechte Idee ist. So kann der Platz unter der Traufe möglicherweise tatsächlich zur "communal relaxing area" werden, wie es auf der offiziellen Website zum Projekt heißt.