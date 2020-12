Franzose rückt zum Ballettchef in Mailand auf

Der frühere Direktor des Wiener Staatsballetts, Manuel Legris, wechselt an die Mailänder Scala. Foto: ALEXANDER KLEIN / AFP

Mailand/Wien – Der frühere Direktor des Wiener Staatsballetts, Manuel Legris, wechselt nun fix an die Mailänder Scala. Der Franzose rückt zum Direktor des Scala-Balletts auf, teilte das Mailänder Opernhaus am Dienstag mit. Berufen wurde er von Intendant Dominique Meyer, mit dem Legris lang an der Wiener Staatsoper zusammengearbeitet hat. Legris beerbt damit Frederic Olivieri, der künftig wieder die Ballettschule der Scala-Akademie leiten wird. Olivieri hatte 2017 Mauro Bigonzetti ersetzt, der nur acht Monate nach der Ernennung die Führung des Scala-Balletts aufgegeben hatte.

Galaabend zur Eröffnung

Legris arbeitet bereits für die Ballett-Aufführungen, die im Rahmen des Galaabend am 7. Dezember geplant sind. Daran werden 24 prominente Sänger, darunter Jonas Kaufmann, Placido Domingo, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak und Vittorio Grigolo teilnehmen. Der von Rai 1 und im Streaming gesendete Galaabend ersetzt die traditionsreiche Eröffnungspremiere am 7. Dezember, bei der Gaetano Donizettis Oper "Lucia di Lammermoor" unter dem Dirigat von Musikdirektor Riccardo Chailly geplant war. Die Scala ist wegen der Coronapandemie wie alle anderen Opernhäuser und Theater in Italien seit dem 26. Oktober geschlossen. (APA, 1.12.2020)