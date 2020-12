Calvin Pickard von Detroit nach Wien. Foto: Reuters/ Brad Penner

Wien – Die Vienna Capitals haben sich bis Jahresende prominente Verstärkung zwischen den Pfosten geholt. Da das erst 18-jährige Tormann-Talent Sebastian Wraneschitz ab Samstag die Vorbereitung für die U20-WM in Edmonton (25.12. bis 5.1.2021) beginnt, kommt sogar ein NHL-Spieler nach Wien. Der 28-jährige Goalie Calvin Pickard kommt von den Detroit Red Wings, hat 107 NHL-Spiele in den Beinen und bleibt bis Jahresende in Wien. 2017 wurde er mit Kanada in Deutschland Vize-Weltmeister.

"Calvin hat viel Erfahrung auf höchstem Niveau. Ich habe ihn schon während meiner Coaching-Karriere in der NHL genau verfolgt. Er hat sowohl auf Vereins- als auch Nationalteam-Ebene gute Leistungen gezeigt", meinte Dave Cameron, Head-Coach der Vienna Capitals. Für Pickard eine gute Gelegenheit, die nötige Spiel- und Trainings-Praxis zu haben. Er kommt am Mittwoch an und wird nach den obligatorischen Tests gleich ins Teamtraining einsteigen. (APA, 1.12.2020)