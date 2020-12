Hier gehts zum Corona Livebericht

[Wirtschaft] Wie ein steirischer Bergbauer 400.000 Euro für seinen Hof einsammelte.



Post entgeht trotz Verwertung politischer Kundendaten Millionenstrafe.

Laudamotion soll in Fliegern größere Bargeldmengen transportiert haben.

[Inland] Kein Skiurlaub in den Weihnachtsferien.

[Panorama] Auto fuhr in Fußgängerzone in Trier: Mindestens fünf Tote.

[Glosse] Ein Hubschrauber für Oma: Irrer Shopping-Trip im "Kaufhaus Österreich".

[International] US-Justizminister widerspricht Trump und sieht keinen Wahlbetrug.

[Wissenschaft] Künstliche Intelligenz gelingt Durchbruch für die biologische Forschung.

[Mobilität] Die Zukunft von Wasserstoff geht übers Auto hinaus.

[Sport] Salzburg belohnt sich mit 3:1-Sieg bei Lok Moskau erstmals.

[Jobsuche] Ihr möchtet euch neben dem Studium etwas dazuverdienen? Dann hier entlang zu den Jobs ab € 1.000,-

[Wetter] Ein Italientief wird wetterwirksam und steuert feuchte Luftmassen an die Alpensüdseite. Bei dichtem Wolkenstau kommt es am Alpenhauptkamm und südlich davon im Laufe des Tages zu Niederschlägen. In den meisten Fällen handelt es sich um reinen Schneefall, vereinzelt kann sich in tiefen Lagen aber auch etwas Regen dazumischen. Bis 4 Grad.

[Zum Tag] Heute könnt ihr allen, die Johannes heißen, zum Namenstag gratulieren.