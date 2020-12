Einsatzkräfte am Mittwoch Morgen am Tatort in der Trierer Fußgängerzone. Foto: EPA / JULIEN WARNAND

Nach der Amokfahrt in eine Fußgängerzone in Trier mit fünf Toten und 14 Verletzten, soll der mutmaßliche Täter, ein 51-jähriger Deutscher, am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den im Kreis Trier-Saarburg wohnhaften Mann wird von der Staatsanwaltschaft Trier wegen mehrfachen Mordes, Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bisher liegen keine Hinweise auf das Motiv des Mannes vor, einen politischen oder religiösen Hintergrund schließen die Behörden bislang aus.

Insgesamt waren am Dienstag mehr als 750 Einsatzkräfte von Polizei sowie Hilfs- und Rettungsdiensten aus der Region im Einsatz. Vorbildlich war laut Polizei zudem "das Verhalten vieler Passanten, die sich der Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste bereits angenommen hatten und Erste Hilfe leisteten". Die Ermittlungen am Tatort seien vorerst abgeschlossen, hieß es, die Fußgängerzone sei geräumt und wieder freigegeben.

Täter betrunken

Am Dienstagnachmittag hatte der Mann mit einem Geländewagen gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) war er in der Innenstadt im Zickzack-Kurs mit seinem Wagen unterwegs. Der Verdächtige konnte wenige Minuten nach der Tat festgenommen werden, bei ihm wurden 1,4 Promille Alkohol im Blut festgestellt.

Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby. 14 weitere Menschen wurden verletzt. Zu den Todesopfern zählen neben dem Baby drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie der 45-jährige Vater des Kindes. Sie alle stammen aus Trier. Die Mutter des Babys hat überlebt und liegt laut Behördenangaben ebenso im Krankenhaus wie ihr eineinhalb Jahre alter Sohn.

Der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe (SPD), sprach am Dienstag vom schwärzesten Tag für die Stadt in der Nachkriegsgeschichte. Bereits am Abend wurde im Trierer Dom für die Opfer und ihre Angehörigen gebetet. Am Mittwoch Morgen um 10.00 Uhr soll eine Gedenkkundgebung stattfinden. (red, APA, 2.12.2020)