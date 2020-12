In dieser Galerie: 2 Bilder Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhielt in Großbritannien eine Notfallzulassung. Foto: AFP Foto: Reuters

London – Großbritannien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und dessen US-Partners Pfizer zugelassen. Die Arzneimittelbehörde habe eine Notfallgenehmigung erteilt, erklärte die Regierung am Mittwoch. "Der Impfstoff wird ab nächster Woche in ganz Großbritannien erhältlich sein", sagte Gesundheitsminister Matt Hancock. "Das sind sehr gute Nachrichten."

Am Dienstag haben Biontech und Pfizer auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einen Antrag auf eine bedingte Marktzulassung eingereicht. Diese will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung entscheiden. Spätestens am 29. Dezember soll ein Ergebnis vorliegen, teilte die Agentur mit. Sollte die EMA grünes Licht geben, könnte das eine Verwendung des Impfstoffs in der EU noch vor Jahresende ermöglichen.

Schützt zu 95 Prozent

Nach einer finalen Analyse der entscheidenden Studie habe der Impfstoff von Biontech und Pfizer einen Schutz von 95 Prozent vor Covid-19 gezeigt, hieß es Mitte November. Damit ist er sogar wirksamer als ursprünglich gedacht. Anfangs war man von einem Schutz von 90 Prozent ausgegangen.

Der Impfstoff funktioniere über alle Altersgruppen und andere demografische Unterschiede hinweg ähnlich gut und zeige praktisch keine ernsten Nebenwirkungen, teilten die Firmen nach Abschluss letzter Analysen mit. Der Impfschutz bei Menschen, die über 65 Jahre alt sind, liege bei über 94 Prozent.

Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung. Inwiefern der Impfstoff auch vor der Infektion und einer Weitergabe des Virus schützt, ist noch nicht klar.

Gründer ausgezeichnet

Biontech ist 2008 von dem Wissenschafterehepaar Uğur Şahin und Özlem Türeci gegründet worden – DER STANDARD hat die beiden Gründer hier porträtiert. Von Anfang an mit dabei war auch ein gebürtiger Wiener: Christoph Huber. Ende November bekam dieser das Österreichische Verdienstkreuz für Wissenschaft und Kunst Erster Klasse verliehen. (Reuters, APA, red, 2.12.2020)