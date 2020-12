Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam. Foto: Reuters / LAM YIK

Hongkong – Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam gerät im Fall der bei einem Fluchtversuch aus der chinesischen Sonderverwaltungszone festgenommen Mitglieder der Demokratiebewegung unter Druck. "In Ihrer Rolle als Staatschefin ist es Ihre Aufgabe, sich für diese jungen Menschen einzusetzen, um sicherzustellen, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt", schrieben mehr als 150 Parlamentarier aus 18 Ländern in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Lam.

Dies zu unterlassen stelle einen groben Verstoß gegen ihre Verantwortung dar, den Menschen in Hongkong zu dienen und ihr Wohlbefinden und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Die Parlamentarier fordern, dass die zwölf in China inhaftierten Flüchtlinge sofort nach Hongkong zurückgebracht werden, einen Rechtsvertreter erhalten und mit ihren Familien sprechen können.

Flucht nach Taiwan

Lam entgegnete, dass die Inhaftierten auf dem chinesischen Festland vor Gericht gestellt werden müssen und dass die Hongkonger Regierung "notwendige und machbare" Hilfe leisten werde.

Ende August wurden zwölf Personen, die alle in Hongkong wegen regierungsfeindlicher Proteste angeklagt sind, auf offener See festgenommen, als sie offenbar versuchten, die demokratische Insel Taiwan zu erreichen. Seither sitzen sie in China ohne Kontakt zur Außenwelt und ohne anwaltlichen Beistand im Gefängnis. Das jüngste Mitglied der Gruppe ist 16 Jahre alt. Nach Angaben der chinesischen Behörden drohen den Beteiligten wegen illegalen Grenzübertritts bis zu sieben Jahre Haft. (APA, 2.12.2020)