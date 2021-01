In dieser Galerie: 11 Bilder Asenbauergraben Foto: www.weinwandern.at Lage Kadolzberg Foto: www.weinwandern.at Maische am Wegrand Foto: www.weinwandern.at Wegweiser Maurer Weinwanderweg Foto: www.weinwandern.at Lage Kadolzberg Foto: www.weinwandern.at Am Kadolzberg Foto: www.weinwandern.at Wiener Hochquellwasserleitung II Foto: www.weinwandern.at Wotruba-Kirche Foto: www.weinwandern.at Riede Himmel, Großlage Maurerberg Foto: www.weinwandern.at Riede Sätzen Foto: www.weinwandern.at Wasserbehälter Riede Sätzen Foto: www.weinwandern.at

Diese Weinwanderung führt ins Wiener Weinbaugebiet Mauer und verbindet die zwei Maurer Großlagen Kadolzberg und Maurerberg. Man kann den Ausgangspunkt, die Franz-Asenbauer-Gasse, bequem mit der Straßenbahnlinie 60 erreichen. Diese mündet in den gepflasterten Asenbauergraben am Fuße des Kadolzbergs, und schon ist man hier zwischen der Riede Roth-Dürren auf der linken und dem Südhang Leiten auf der rechten Seite im Ufergebiet des einstigen Urmeers.

Die Bodenverhältnisse in Wien-Mauer wurden schon in der Steinzeit geschätzt. Die Uferzone des Urmeers, das einst das Wiener Becken füllte, hinterließ Ablagerungen aus Muschelkalkstein und sogar Feuerstein. Letzterer entstand aus den Skeletten einzelliger Urmeertierchen. In der Nähe dieser Wanderung im Maurer Wald befindet sich der älteste Steinbruch Österreichs, wo bereits 6000 v. Chr. Feuerstein für Speerspitzen abgebaut wurde. Auch der Weinbau, der in Mauer schon seit dem Mittelalter betrieben wird, profitiert vom speziellen Boden.

Brutalismus

Am Kadolzberg ist das einstige Ufer jedoch von lehmig-sandigen Flussablagerungen überdeckt, was sich für den Anbau von Gemischtem Satz, Grünem Veltliner, Riesling und auch Rotweinen eignet. Ein unbefestigter Weg führt nach oben, vorbei an der kleinen Hiata-Hütte und weiter den Waldrand entlang. Oberhalb der Weingärten hat man einen weiten Blick auf das südliche Wien.

Noch vor den letzten Rebzeilen führt ein Pfad noch weiter hinauf, und man wandert ein kurzes Stück direkt über der insgesamt 181 Kilometer langen 2. Wiener Hochquellenwasserleitung, die Trinkwasser aus den nördlichen Kalkalpen nach Wien bringt. Nach dem Wasserleitungshäuschen gelangt man im Wald zum kleinen Biotop Minichlacke und nach einem weiteren Waldstück zur beeindruckenden Wotruba-Kirche. Die Kirche wurde Mitte der Siebzigerjahre im Baustil des Brutalismus errichtet und besteht aus 152 ineinander verschachtelten Sichtbetonblöcken.

Ideal ausgerichtet

Vom Sterngarten am Georgenberg führt der Weg über die Kasernwiese hinab zur Kalksburger Straße. Am Kalksburger Grat gelangt man zum Aussichtspunkt des Naturdenkmals Himmelswiese, wo im Frühjahr seltene Hyazinthen blühen. In der Nähe einer Rastbank sucht man einen unscheinbaren Pfad nach links, der durch den Wald zur Neubergwiese führt. Hier zwischen den Rieden Himmel links und Reisberg rechts ist man in der zur Sonne ideal ausgerichteten Großlage Maurerberg angekommen.

Vom gepflasterten Weg zweigt man scharf nach links ab und wandert zum höchsten Punkt der Riede Sätzen, denn dort bietet sich ein schöner Ausblick nach Süden auf die Rodauner Bergkirche und den Perchtoldsdorfer Wehrturm. Am Kalkboden der Großlage Maurerberg mit seinen Konglomeraten aus Muscheln und Urmeerkorallen wachsen kalkliebende Burgunder (Pinot Noir und Weißburgunder). Schließlich gelangt man über einen Pfad zu einem Wasserbehälter und kann in der Ferne ein Aquädukt der 1. Wiener Hochquellenwasserleitung erblicken. Die Lindauergasse führt bis zur Maurer Lange Gasse, in der in pandemiefreien Zeiten viele Heurigenlokale zur Einkehr einladen. (Margit & Dieter Kreuzhuber, 7.1.2021)

