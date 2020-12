STANDARD-Podcasts von Apple ausgezeichnet. Foto: DER STANDARD

Apple Podcasts, die meistgenutzte Podcastplattform im deutschsprachigen Raum, hat zwei STANDARD-Podcasts ausgezeichnet: Die tägliche Nachrichtensendung "Thema des Tages" reüssierte in der Kategorie "Beliebteste Podcasts 2020: Österreich", und das wöchentliche Format "Besser leben" schaffte es in die "Beliebtesten neuen Podcasts 2020: Österreich".

Es gibt Fernsehpreise, Radiopreise, Auszeichnungen für Print- und Onlinejournalismus – aber was es in Österreich noch nicht gibt, ist ein namhafter Podcast-Award. So stützt sich die immer noch relativ junge Branche auf die Charts und Ehrungen der großen Podcastplattformen Apple Podcasts und Spotify.

Meistgenutzte Plattform

Apple Podcasts ist mit rund 40 Prozent Marktanteil vor Spotify die meistgenutzte Podcast-Plattform am deutschsprachigen Markt. Zsolt Wilhelm, als Chef vom Dienst Audio beim STANDARD verantwortlich für die Podcasts: "Mit ‘Thema des Tages’ verzeichnen wir monatlich bereits mehr als 400.000 Downloads und erreichen damit zu großen Teilen, aber nicht nur, ein jüngeres Publikum – zusätzlich zu unseren anderen Kanälen", sagt Wilhelm.

"Thema des Tages" startete im August 2019, inzwischen verstärkt Antonia Rauth als zweite Moderatorin das Team. Wilhelm erklärt das Format so: "Anstelle Nachrichten runterzubeten, versetzen wir uns in unsere Hörerschaft hinein und stellen unseren Kollegen und Kolleginnen der Redaktion, die an den aktuellen Geschichten arbeiten, jene brennenden Fragen, die uns alle interessieren. So halten wir die Schwelle selbst zu komplexen Themen niedrig. Das ermöglicht unseren Hörern und Hörerinnen, die Nachrichten zu verstehen, egal ob sie gerade auf dem Weg in die Arbeit sind, Mittagspause machen, Einkaufen gehen oder Sport machen."

Nachfrage nach in die Tiefe gehenden Podcasts

Laut einer Untersuchung des Reuters Institute und der University of Oxford unter internationalen Medien aus den USA und diversen EU-Ländern, boomt der Podcastmarkt weiterhin. Während die Radionutzung stetig zurückgeht, wächst die Nachfrage nach jederzeit abrufbaren, informellen und in die Tiefe gehenden Newspodcasts. Und auch in kleineren Märkten wie Österreich wird die Konkurrenz zahlreicher und professioneller, wie neue Nachrichtenformate traditioneller Medien wie "Kurier", "Kleine Zeitung" oder "Die Presse" zeigen.

Die Corona-Pandemie habe dem keinen Abbruch getan – selbst wenn heute mehr Menschen im Homeoffice werken und seltener in die Arbeit pendeln, sagt Wilhelm: "Im Gegenteil, wir haben seit Corona einen starken Anstieg bei der Nutzung unserer Audioangebote zu verzeichnen." Seit Anfang 2020 steige zudem das der Werbebranche.

"Besser leben"

Die veränderten Lebensumstände in der Pandemie hätten auch dem zweiten prämierten STANDARD-Podcast "Besser leben" Auftrieb verliehen, erklärt Wilhelm. Sportredakteur Martin Schauhuber und Karriereredakteurin Selina Thaler recherchieren in "Besser leben" wöchentlich Themen, die Menschen dabei helfen sollen, ihr Leben glücklicher zu bestreiten. Von der Bedeutung des Schlafs für den Körper und die Psyche über das Antrainieren von guten Gewohnheiten bis hin zur Kraft des Optimismus. Wilhelm dazu: "Martins und Selinas Ziel war es, der mit Nahrungsergänzungspillen und Pseudowissenschaft werbenden Selbstoptimierungsindustrie ein fundiertes und kritisches Format entgegenzustellen, das Experten zu Wort kommen lässt und vor Selbstversuchen nicht zurückschreckt. Damit haben die beiden voll ins Schwarze getroffen." Seit dem Start im September hätten bereits 24.000 Menschen "Besser leben" auf den diversen Podcastplattformen abonniert.

Promipodcast

Neben "Besser leben" und den bereits etablierten Formaten "Serienreif" und "Edition Zukunft" hat DER STANDARD Anfang Herbst weitere Themenpodcasts begonnen. In "Beziehungsweise" sprechen Nadja Kupsa, Leiterin des Ressorts Familie, und Userblog-Manager Kevin Recher offen über Liebe, Sex und Beziehungen. Und mit "Feierabend" haben die Rondo-Redakteure Anne Feldkamp und Michael Hausenblas einen Promipodcast gestartet und reden mit bekannten Persönlichkeiten wie der Krimiautorin Daniela Larcher oder dem Politologen Peter Filzmaier über Berufliches und Privates. Parallel dazu wurde begonnen, mit "DER STANDARD zum Hören" ausgewählte Artikel der Redaktion vorzulesen. Andrea Tanzer verleiht den Texten eine Stimme. (red, 2.12.2020)