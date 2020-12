GMT Master II von Rolex

GMT Master II von Rolex Foto: Markus Böhm

Die GMT Master II gehört zu den bekanntesten und begehrtesten Modellen von Rolex. Speziell in der Ausführung mit blau-roter Lünette, die ihr den Spitznamen "Pepsi" einbrachte. Wer keine neue ergattern kann, versucht sein Glück am Gebrauchtuhrenmarkt. Das gezeigte Exemplar aus dem Jahr 2000 wurde bei einem Juwelier in der Wiener Innenstadt gesichtet. Markus Böhm

bucherer.com/de/de/locations/austria.html







Freak X 43 mm von Ulysse Nardin

Freak-Kollektion von Ulysse Nardin Foto: Markus Böhm

Bei der Freak-Kollektion verzichtet Ulysse Nardin auf Zeiger. Diese Aufgabe übernehmen die Werkbrücken. Die untere Brücke dreht sich einmal in zwölf Stunden. Ihre Spitze zeigt die Stunden an.

Während die obere Brücke für die Minutenanzeige verantwortlich ist. Das Gehäuse dieser Freak X 43 mm besteht aus Carbonium, einem Verbundwerkstoff.

www.ulysse-nardin.com

(Markus Böhm, RONDO, 18.12.2020)