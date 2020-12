Mehr Spiele, mehr Geld. Foto: EPA/Laszlo Szirtesi

Nyon – Der Plan klingt revolutionär. Dass die Champions League ab der Saison 2024/25 nach einem neuen Modus spielen wird, galt bereits als sicher. Nun allerdings sickert durch, welche Änderungen die Europäische Fußball-Union (UEFA) für ihre Gelddruckmaschine favorisiert. Wichtigster Punkt: Der Modus mit acht Vorrunden-Gruppen zu je vier Mannschaften wird abgeschafft, an seine Stelle tritt ein reichlich kurios anmutendes Liga-System.

Nach Informationen der englischen Tageszeitung The Times sollen nach dem Ablauf der geltenden Fernsehverträge weiter 32 Mannschaften am wichtigsten der künftig dann drei europäischen Wettbewerbe teilnehmen. Aber: Ab 2024 soll jeder Klub zunächst zehn Spiele gegen zehn Gegner bestreiten – anhand der daraus errechneten Tabelle ziehen die Teams auf den Plätzen eins bis 16 ins Achtelfinale ein, die Klubs auf den Rängen 17 bis 24 nehmen an der K.o.-Runde der Europa League teil.

Mehr Spiele

Der Favorit der UEFA ist laut dem "Times"-Bericht das sogenannten "Schweizer System": In diesem spielen die Teams vermehrt gegen Mannschaften, die in der Tabelle in Ihrer Reichweite sind. In dem neuen Format bekommt jeder Klub statt wie bisher sechs zehn Spiele garantiert – und: Die Bedeutung dieser Spiele nimmt zu. In der K.o.-Runde träfe der Tabellen-Erste auf den Tabellen-16., der Zweite auf den 15., usw. Offen ist, ob es dabei Hin- und Rückspiele geben wird oder nur ein Duell, bei dem die besser platzierte Mannschaft der Vorrunde Heimrecht genießt. Letzteres würde den überfüllten Spielplan nicht weiter aufblähen.

Dieser neue Vorschlag habe im Gegensatz zu den bisherigen Plänen "realistischere Chancen" auf Zustimmung, sagte Lars Christer Olsson, Präsident der Vereinigung der europäischen Fußball-Ligen (EPFL), der Times. Keine Mehrheit hatte es bei den 29 Mitgliedsverbänden für eine Vorrunde in vier Gruppen mit je acht Mannschaften gegeben – jede Mannschaft wäre damit auf garantierte 14 Spiele gekommen, die "Großen" hätten jedoch mehr Spiele gegen "Kleine" bestreiten müssen.

UEFA schweigt

Die UEFA wollte am Mittwoch auf SID-Anfrage nicht näher auf den angeblich favorisierten Vorschlag eingehen. Sie teilte mit, dass "umfangreiche Konsultationen durchgeführt werden", aber "noch keine Entscheidungen getroffen" wurden. Allerdings darf es als gesichert gelten, dass die Konsultationen bei der UEFA stets vor der immer mal wieder aufgebauten Drohkulisse einer Superliga geführt werden, in der die großen europäischen Klubs am liebsten unter sich wären.

Olsson sagte in der Times, Ziel der UEFA sei es, "die Zugangsliste zu allen europäischen Wettbewerben zu schützen und sicherzustellen". Es sei darauf zu achten, "dass die Kluft in der finanziellen Verteilung zwischen Champions League, Europa League und Europa Conference League nicht größer wird". Der letztgenannte Wettbewerb wird zur Saison 2021/22 vor allem für die kleinen Nationen und wenige Klubs aus den Topligen eingeführt. (sid, red, 2.12.2020)