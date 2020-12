Deutet im "Kurier" Verlagerung in Streamingplattform ORF-Player an – STANDARD berichtete im Juni von möglicher Einstellung

Peter Kliens "Gute Nacht Österreich" soll zur Streamingplattform ORF-Player wandern. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Sie werden nicht lachen, es wird ernst für Peter Kliens Satireshow "Gute Nacht Österreich" auf ORF 1. DER STANDARD berichtete bereits im Juni, als im ORF das Budget für 2021 geplant wurde, dass die 2019 gestartete Late-Night-Show voraussichtlich eingestellt werde, jedenfalls aber infrage gestellt sei. Nun deutet ORF-1-Senderchefin Lisa Totzauer eine Verlagerung aus dem Fernsehen in den ORF-Player an.

Der ORF-Player soll vor dem Sommer 2021 starten – nach bisherigen Informationen aber mit anderen Modulen als Unterhaltung, Sport und Information vor allem. Und solange das ORF-Gesetz nicht geändert wird, darf der ORF nicht alleine oder zuerst fürs Netz produzieren. Eine Novelle ist für 2021 geplant, aber noch nicht fixiert. Und: Der Player selbst hat wie berichtet 2021 insgesamt ein Budget von sechs Millionen Euro Euro – da dürften sich Shows wie "GNÖ" nur eher schwer ausgehen.



Im "Kurier" kündigt Totzauer nun an, die noch ausständigen Folgen von "Gute Nacht Österreich" würden von Mittwoch auf Freitag nach "Was gibt es Neues?" verlegt. In den vergangene Wochen fiel "GNÖ" mehrfach wegen Live-Fußball auf ORF 1 aus.

Ein Aus für das Format will sie auch diesmal nicht dezidiert verkünden. Das klingt nun im "Kurier" so: "Wir sind sehr daran interessiert, die Marke Peter Klien im ORF weiterzuführen und gemeinsam, auf die Wünsche unseres Publikums maßgeschneidert, weiterzuentwickeln. Im kostenintensiven linearen TV sind wir jedoch hinter unseren Erwartungen geblieben und noch nicht so gut aufgestellt." Und: "Die nonlineare, digitale Nachnutzung von ,Gute Nacht Österreich' ist sehr zufriedenstellend – was vor allem in Hinblick auf den künftigen ORF-Player sehr vielversprechend ist." (fid, 2.12.2020)