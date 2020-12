In der "Saturday Night Live Show" trat Alec Baldwin als Donald Trump auf.

Foto: Saturday Night Live / Youtube

Das Top-Video des Jahres ist Dave Chappelle’s Stand-up-Programm "8:46". Im Juni erschien das knapp 30 Minuten lange Special auf Netflix, wo der US-Amerikaner einmal mehr auf das Rassismus-Problem in seinem Land aufmerksam macht. Der Titel des Programms bezieht sich auf die 8 Minuten und 46 Sekunden, die ein Polizist im Mai auf dem Afroamerikaner George Floyd kniete und dadurch tötete.

Das ergreifende Sieger-Video in voller Länge. Netflix Is A Joke

In einem Interview mit The Verge kommentiert Earnest Pettie von Youtube die Entscheidung folgendermaßen: "Mehr als alle anderen, hat dieses Video den Ton für diese Zeit gesetzt und wie Menschen mit ihren Inhalten diesen Moment reflektiert haben."

US-Wahlen

Ein weiteres großes Thema in diesem Jahr waren ohne Zweifel die Präsidentschaftswahlen in den USA. Erfolgreich aufgegriffen von der US-Sendung Saturday Night Live, in denen die Schauspieler Alec Baldwin und Jim Carrey die beiden Kandidaten ironisch imitierten. Obwohl das Video erst im Oktober erschien, wurde es schnell zu einem der meist geteilten Videos des Jahres.

In der Kategorie "Breakthrough Star" fanden sich erstmals zwei TikTok-Nutzer, Charlli und Dixie D’Amelio. Ebenfalls in der Liste findet sich Corpse Husband, ein anonymer Youtuber mit über 4,3 Millionen Abonnenten. Vor allem sein Stream des populären Spiels Among Us, zusammen mit anderen großen Youtubern, fand großen Zuspruch. Auch andere bekannte Gesichter des Kanals, etwa Jeffree Star oder Dude Perfect tauchen in den "Best-of"-Listen von Youtube auf. Dabei erwähnt Pettie, dass es in diesem Jahr nicht auf die Zuschauerzahlen ankam, sondern darauf, "wie vielseitig Menschen dieses Jahr interagiert haben." (red, 2.12.2020)