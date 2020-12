"Es wird nicht einfach sein, die Zuschauer wieder ins Theater zu bringen, denn die Menschen haben Angst", sagte der Intendant, der seit Monaten an dem Programm für die neue Saison arbeitet. Foto: Flavio Lo Scalzo / REUTERS

Rom – Wegen des Lockdowns hat die Mailänder Scala in diesem Jahr 26 Millionen Euro an Einnahmen durch den Ticketverkauf verloren. Dies berichtete Intendant Dominique Meyer im Interview mit der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" (Mittwochausgabe). "Die Unsicherheit ist unser größtes Problem. Wegen dieser Ungewissheit ist die Planung für die Saison sehr schwierig", so Meyer, der im März von der Wiener Staatsoper an die Scala gewechselt ist.

Noch unklar ist, wann die Scala wieder öffnen könne. "Es wird nicht einfach sein, die Zuschauer wieder ins Theater zu bringen, denn die Menschen haben Angst", sagte der Intendant, der seit Monaten an dem Programm für die neue Saison arbeitet.

"Wir haben schon 13 oder 14 verschiedene Programme für die Saison entworfen. Jedes Mal müssen wir die Künstler kontaktieren, Verträge unterzeichnen und von vorne alles beginnen. Wir werden uns zumindest in der ersten Jahreshälfte sehr umsichtig bewegen", betonte Meyer. Am Programm für Herbst 2021 sei wenig geändert worden. "Wir haben nur auf die kostspieligsten Produktionen verzichtet", so Meyer.

Oper als Stream

Ein von Rai 1 und im Streaming gesendete Galaabend ersetzt die traditionsreiche Eröffnungspremiere am 7. Dezember, bei der Gaetano Donizettis Oper "Lucia di Lammermoor" unter dem Dirigat von Musikdirektor Riccardo Chailly geplant war. Daran werden sich 24 Starsänger, darunter Jonas Kaufmann, Placido Domingo, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak und Vittorio Grigolo beteiligen.

Dabei handelt es sich um Sänger, die schon öfters mit der Scala zusammengearbeitet haben. Österreich ist durch Tenor Andreas Schager vertreten. Die Scala ist wegen der Corona-Pandemie wie alle anderen Opernhäuser und Theater in Italien seit dem 26. Oktober geschlossen. (APA, 2.12.2020)