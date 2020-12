Tiktok kürt die erfolgreichsten Videos des Jahres. Foto: Tiktok/Bella Poarch

Mit alleine 100 Millionen monatlichen Nutzern in Europa, ist die chinesische Videoplattform Tiktok eine der aktuell erfolgreichsten Social Media Plattformen. Im Rahmen eines Jahresrückblicks hat die Plattform am Mittwoch Einblick gegeben, welche Inhaltsschaffenden, Videos und Songs die Beliebtesten des Jahres waren. Größter viraler Hit soll demnach ein Video von Bella Poarch gewesen sein, in dem sie bei der Lippensynchronisation zum Lied M to the B von Millie B zu sehen ist.

Mit knappem Abstand folgt das ikonische Skateboard-Video vom Nutzer 420doggface208, mit dem er nach Veröffentlichung sofort die Herzen des Internets gewinnen konnte.

Größte Reichweite

Wenig überraschend, führt die Liste der reichweitenstärksten Inhaltsschaffenden die junge US-Amerikanerin Charli D’Amelio an, die erst kürzlich über 100 Millionen Follower knackte. Weitere Namen auf der Liste umfassen Addison Rae und Noah Beck, berichtet The Verge. An der Spitze der auf Tiktok vertretenen Berühmtheiten führt Jason Derulo, gefolgt von Kylie Jenner und Lizzo.

Liebste Songs

Die beliebtesten Songs inkludieren Jason Derulos Savage Love (Laxed – Siren Beat), gefolgt von Megan Thee Stallions Savage Remix und Travis Scott Song mit OUT WEST auf Platz drei. Die Reihung basiert nicht ausschließlich darauf, wie häufig die Lieder abgespielt wurden. Unter anderem spielt auch eine Rolle, wie viele Videos mit den Titeln erstellt wurden und wie viele Interaktionen diese wiederum vorweisen können. (red, 03.12.2020)