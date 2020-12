"Cringe", "Diggah" oder "no front" – testen Sie Ihre Jugendsprachkenntnisse!

Foto: derstandard.at/recher

2020 hat uns schneller altern lassen. Gefühlt sind wir alle fünf Jahre älter geworden. Gut, dass uns die Jugendwörter des Jahres zurück auf den Boden holen – und uns noch einmal reindrücken, wie alt wir wirklich sind. Oder halt hip, jung und frech, weil wir LOL sagen.

In Deutschland wurde "lost" zum Jugendwort des Jahres gewählt, in Österreich folgte nach Auszeichnungen für "oida" und "brexiten" (samma uns ehrlich, niemand sagt das) heuer "Boomer". "Okay, Boomer" ist eine Floskel, die 2019 geläufig wurde. Österreich hinkt sogar bei den Jugendwörtern hinten nach.

Folgendes Quiz setzt sich aus den nominierten Jugendwörtern in Österreich und Deutschland zusammen und fordert nicht nur Ihre Jugendspracheexpertise heraus, es ist wohl auch ein Lackmustest Ihres Alters. He! Wäre Lackmus nicht ein gutes Jugendwort für 2021. Gemma Lackmus! Oder so ...

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (rec, 4.12.2020)