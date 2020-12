Leider nein. Foto: gettyimages/istockphoto/AntonioGuillem

Eine Verabredung zu einem Date mit einer Person, die man eigentlich nicht wirklich kennt, hat ein bisschen etwas von einem "Willhaben"-Termin mit einem interessierten Käufer. Denn die Chance, dass es wirklich stattfindet, liegt bei knapp 50 Prozent. Immerhin bekommt man dafür – anders als bei Willhaben – meistens eine Nachricht, warum die Verabredung LEIDER nicht stattfinden kann.

So liest man dann, kurz bevor man die Wohnung verlassen will, Schlüssel in der Hand, von der Grippe, die den oder die andere plötzlich ereilt hat. Grippe ist ja schließlich bekannt dafür, einen innerhalb weniger Minuten regelrecht anzufallen. Andere, die am Tag zuvor noch enthusiastisch dahinter waren, eine Verabredung zu fixieren, haben auf einmal leider "eine schwierige Phase" und müssen daher absagen. Man hört von einem Bekannten, dass ihm auf dem Weg zum Sexdate mit einem knappen "Sorry, muss zum Starbucks" abgesagt wurde. Und natürlich in diesen Tagen die beste aller Ausreden – da aus aktuellem Anlass unangreifbar: "Hab leichtes Halsweh, muss mich testen lassen, meld mich!" Und ward nicht mehr gesehen.

Wie wurde Ihnen schon abgesagt?

Welche kreativen Ausreden haben Sie schon gehört – über die Sie mittlerweile hoffentlich schon lachen können? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 4.12.2020)