Die naheliegendste Alternative zur Firmenfeier vor Ort ist die Videokonferenz. Was für Meetings und Kaffeepausen funktioniert, kann auch für die Weihnachtsfeier taugen. imago images/Shotshop

Homeoffice oder "Social Distancing" sind zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags geworden. In der vorweihnachtlichen Zeit stellt sich da die Frage: Wie kann die jährliche Firmenweihnachtsfeier unter den aktuellen Umständen stattfinden?

Die derzeitige Situation erfordert zwar etwas mehr Kreativität, gut geplant muss aber weder auf weihnachtliche Stimmung, gemeinsame Aktivitäten noch auf die Kulinarik verzichtet werden. Die naheliegendste Alternative zur Firmenfeier vor Ort ist die Videokonferenz. Was für Meetings und Kaffeepausen funktioniert, kann auch für die Weihnachtsfeier taugen.

Remote-Weihnachtsfeier interaktiv gestalten

Bereits bei der Planung des virtuellen Events sollten dabei die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt werden. Eine digitale Weihnachtsfeier braucht einen definierten Ablauf und ein gut geplantes Unterhaltungsprogramm. Sonst läuft sie Gefahr, statt entspanntem Austausch nach Feierabend zu einem weiteren unliebsamen Termin vorm Bildschirm zu verkommen.

Als Rahmenprogramm eignen sich zum Beispiel Ansprachen sowie Rück- und Ausblicke in der großen Runde zu Beginn des Events. Anschließend können die Mitarbeitenden in verschiedenen virtuellen Räumen oder Channels zusammenkommen und dort weiterfeiern. Viele Onlinemeetingtools verfügen außerdem über interaktive Elemente. Die Umfragefunktion von Zoom ermöglicht zum Beispiel einen Wettbewerb, durch die Auswahl von Emojis können Emotionen abgefragt werden, und mittels Break-out-Meetingräumen sind auch größere Wettbewerbe, bei denen Gruppen gegeneinander antreten, möglich.



Videobotschaften und Weihnachtsgrüße

Eine weitere Variante der virtuellen Weihnachtsfeier oder eine zusätzliche Möglichkeit, diese aufzupeppen, ist eine gemeinsame Videobotschaft. Dazu bereitet jedes Team, jede Abteilung oder auch einzelne Mitarbeitende ein kurzes Video, eine Audiobotschaft oder Textnachricht vor, um Weihnachtsgrüße an alle auszuschicken und vom vergangenen Jahr zu berichten. Alle Botschaften werden dann zu einer großen Präsentation zusammengefügt. Bei der Remote-Weihnachtsfeier kann das Ergebnis dann gemeinsam angesehen werden, möglicherweise moderiert sogar jemand aus dem Team die virtuelle Show.

Die Onlineweihnachtsrede braucht vor allem Botschaften, die von Herzen kommen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die wichtigsten Tipps für die Videoansprache

Damit die Videobotschaft wirklich weihnachtliche Stimmung vermittelt, ist auch hier ein wenig Vorbereitung gefragt. Mit diesen Tipps gelingt die festliche Ansprache:

1. Wie bei jeder Videoaufzeichnung empfiehlt sich gutes Licht und eine mittige Positionierung im Bild. Regelmäßiger Blickkontakt zur Kamera macht die Botschaft ansprechender und authentischer.

2. Der Hintergrund kann ruhig festlich geschmückt, statt nur eine kahle Wand zu zeigen, wie es sonst öfter in Videobotschaften der Fall ist. Durch diesen Kniff wird der festliche Charakter des Videobeitrags auch besser vermittelt.

3. Die einzelnen Beiträge sollten dabei nicht länger als fünf Minuten sein. Ein umfassender Jahresrückblick oder eine Bilanzansprache sind hier fehl am Platz. Die Onlineweihnachtsrede braucht vor allem Botschaften, die von Herzen kommen.

4. Neben der persönliche Botschaft ist eine ruhige Ansprache das A und O für ein gelungenes Video. Keine Eile, nach dem der Aufnahmeknopf gedrückt wurde. Nehmen Sie sich Zeit für einen ruhigen Blick in die Kamera, bevor Sie zu sprechen beginnen. Das gilt auch für den Schluss: Blickkontakt, ein Lächeln und dann erst "Stopp Aufnahme".



Mit weihnachtlicher Stimmung und Kulinarik punkten

Um dem klassischen Event samt Kulinarik näher zukommen, können Firmen vorab ein Lieferservice beauftragen oder eine Weihnachtsbox mit Gebäck und Deko an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versenden. Eine weitere interaktive Möglichkeit ist, gemeinsam per Videokonferenz Punsch zu kochen. Rezept und Zutaten sollten bestenfalls vor dem Beginn der Veranstaltung an die Teilnehmer zugestellt werden.

Zeit für Geschenke



Ob ein allgemeines Dankeschön an das gesamte Team, interaktive Weihnachtskarten oder eine kleine, persönliche Aufmerksamkeit: Auch Geschenke für Mitarbeitende sind eine Option, um für festliche Stimmung zu sorgen.



Zusätzlich kann natürlich auch unter den Kollegen gewichtelt werden. Dazu wird ausgelost und dann kleine Geschenke nach Hause geschickt, ohne den Absender aufs Paket zu schreiben. Bei der virtuellen Feier wird dann ausgepackt und aufgelöst, wer wen beschenkt hat. (red, 4.12.2020)