Luisa und Raphael haben aus der Not eine Tugend gemacht und selbst ein Spiel entwickelt.

Foto: Quarantgame

Luisa Fesel und Raphael Lipp vermissen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr ihre gemeinsamen Spieleabende. Das Angebot an passenden Brettspielen, die man auch via Video-Chat spielen kann, war den beiden Salzburgern nicht genug. Deshalb entwickelten sie kurzerhand ihr eigenes Spiel: Quarantgame.

Selbst ist der Entwickler

"Wir haben so einiges an digitalen Brettspielklassikern ausprobiert. Weil das schlichtweg nicht gut oder gar nicht funktioniert, haben wir kurzerhand unser eigenes Kartenspiel entwickelt," erzählt Luisa, die gerade begonnen hat, als Juristin zu arbeiten. Getauft wurde das Spiel Quarantgame, da sich das Spiel tatsächlich mit dem Corona-Virus beschäftigt. Die 42 physischen Karten zeigen diverse Mittel an, mit denen man die eigene Körpertemperatur im Griff halten muss. Gegenspieler müssen in Quarantäne geschickt werden. Voraussetzungen, das Spiel gemeinsam spielen zu können, sind ein PC, ein Tablet oder ein Smartphone. Zusätzlich braucht man eine App, mit deren Hilfe sich die Teilnehmer sehen können, also etwa Whatsapp, Facetime oder Skype. Gemacht ist das Spiel für zwei bis fünf Spieler, die empfohlene Altersangabe liegt bei 10 Jahren und älter.

Jeder der Spieler braucht das Kartenset, dann kann man auch problemlos online spielen. Foto: Quarantgame

Nachhaltigkeit im Blick

Nachdem das Spiel ausgiebig im Freundeskreis ausprobiert wurde und das Feedback sehr positiv gewesen sein soll, richteten die beiden Entwickler kurzerhand einen Online-Shop ein, um das Spiel zu verkaufen. Beeindruckend ist, dass das junge Paar auch die Nachhaltigkeit ihres Spiels im Auge behalten haben. Raphael erklärt, dass für die Produktion der Karten ausschließlich Papier aus verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung verwendet und für die Kartenbeschichtung zu 100% recyceltes Plastik genutzt werde. "Uns war besonders wichtig, dass unser Spiel nachhaltig und möglichst regional produziert wird. Deshalb haben wir uns für einen Produzenten aus Deutschland entschieden." Verpackt und verschickt werden die Spiele direkt aus der Wohnung der beiden.

Das Spiel kostet 15 Euro und kann auf www.quarantgame.com online bestellt werden. (red, 03.12.2020)