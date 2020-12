Hier nehmen die Comedians "The Masked Singer" aufs Korn. Foto: Amazon Prime

Wien – Die neue Comedy-Show "Binge Reloaded" knöpft sich das deutsche Fernsehen vor. Ob "Das Traumschiff", "4 Blocks", "The Masked Singer", "Haus des Geldes", "The Witcher" oder "Kitchen Impossible": Die Darsteller rund um die "Switch"-Urgesteine Michael Kessler und Martin Klempnow sowie die Comedians Joyce Ilg, Tahnee, Antonia von Romatowski, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise quer durch die TV- und Streaming-Landschaft.

Amazon Prime Video Deutschland

Start ist am Freitag, 4. Dezember, auf Amazon Prime. Zu sehen gibt es acht Episoden der halbstündigen Comedy-Show. Die Sendung tritt das Erbe der kultigen Comedy-Shows "Switch" und "Switch Reloaded" an, die beim deutschen Privatsender ProSieben ab dem Jahr 1997 liefen.

Die Protagonisten schlüpfen bei "Binge Reloaded" in die Rollen verschiedener TV-Persönlichkeiten. In kurzen, sketchartigen Clips erfolge ein Querschnitt eines "fiktiven" TV-Abends mit Rückgriff auf Elemente bekannter Streaming- oder TV-Momente und -Figuren, heißt es in einer Presseaussendung von Amazon Prime. (red, 3.12.2020)