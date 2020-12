Der Restaurantguide Gault & Millau erscheint in Österreich heuer zum 42. Mal. Gerade in diesen schwierigen Zeiten wollen die Herausgeber Karl und Martina Hohenlohe mit dem Guide Lust und Vorfreude auf Restaurantbesuche machen und natürlich wie gewohnt einen Überblick über Österreichs Gastrolandschaft geben.

Karl und Martina Hohenlohe bringen heuer den 42. Gault & Millau Österreich heraus. Foto: Gault Millau

Die Innovationskraft der Menschen in der Branche sei erstaunlich, heißt es aus der Gault-&-Millau-Reaktion. Umstrukturieren innerhalb von Wochen, Kosten einsparen und trotzdem die Mitarbeiter, soweit es geht, erhalten. Weil Menschen, die im Restaurant arbeiten, auch eine Art von Familie sind.

Diese Stärke macht sich auch in den Auszeichnungen bemerkbar: Waren es im letzten Jahr noch 692 Hauben, die insgesamt vergeben wurden, sind es heuer bereits 716 an der Zahl.

Max Stiegl ist Koch des Jahres 2021 von Gault & Millau. Foto: Heribert Corn/www.corn.at

Als Koch des Jahres wurde Max Stiegl (Der Standard berichtete) ausgezeichnet – er darf sich im neuen Guide über vier Hauben freuen. Sommelier des Jahres ist heuer der Steirer Christian Zach. Über die Auszeichnung Newcomer des Jahres 2021 freuen sich Jakob Zeller und Ethel Hoon aus dem Jakob & Ethel im Klösterle in Lech.

Jakob Zeller und Ethel Hoon aus dem Jakob & Ethel im Klösterle in Lech sind die Newcomer des Jahres 2021. Foto: Almhof

Konstante Trendsetter

Die besten Restaurants des Landes mit einer Topbewertung von fünf Hauben und je 19 von 20 Punkten sind wie im Vorjahr: Konstantin Filippou (Konstantin Filippou, Wien), Silvio Nickol (Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Wien), Heinz Reitbauer (Steirereck im Stadtpark, Wien), Karl und Rudolf Obauer (Obauer, Werfen). Nur Simon Taxacher, der bisher ebenso zu den Fünf-Hauben-Köchen Österreichs zählte, ist nicht mehr im Ranking. Er hat sein Lokal einer Konzeptänderung unterworfen und betreibt in seinem Kirchberger Hotel Rosengarten in Zukunft ein Bistro.

Einen Neuzugang unter den Fünf-Hauben-Köchen gibt es in Südtirol zu feiern. Gerhard Wieser kocht in seiner Trenkerstube im Hotel Castel in Dorf Tirol, nördlich von Meran, seit Jahren auf Topniveau. Nun würdigt das der Gault & Millau mit der Höchstauszeichnung von fünf Hauben. Neben Norbert Niederkofler im Restaurant St. Hubertus im Hotel Rosa Alpina, St. Kassian, ist Gerhard Wieser jetzt der zweite Fünf-Hauben-Koch Südtirols.

Gault-&-Millau-Hotels

Heuer erstmals erscheint der Gault-&-Millau-Hotelguide. Darin beschreibt die Redaktion 664 Hotels bis ins Detail. Ebenso mit dem vorrangigen Ziel, Lust aufs Reisen zu machen, sobald es wieder möglich ist.

Der Weinguide erscheint unter der Leitung von Weinexpertin Petra Bader zum 33. Mal. Der gute Jahrgang 2019 sowie das Können der Winzer ermöglichten auch heuer einige sehr gute Bewertungen. Über die Auszeichnung "Alternativer Wein des Jahres" freuen sich Gernot und Heike Heinrich aus Gols mit ihrem "Weisze Fryheit 2017".

Im Gault-&-Millau-Hüttenguide Tirol sind 160 Almhütten aufgelistet und in folgende Kategorien unterteilt: die besten Hütten für Gourmets, die besten Hütten für die Familie, die besten Hütten für den Sommer, die besten Hütten für den Winter und die besten Hütten mit eigenen Produkten. Immer mehr Hütten spezialisieren sich auf eine Art alpine Bistroküche mit regionalen Bioprodukten. Das goutieren sowohl Gäste als auch Guide.

Die neuen Guides (Restaurants, Getränke und Hotel) sind ab jetzt im Buchhandel erhältlich. (red., 3.12.2020)





Österreichs Toprestaurants im Gault-&-Millau-Guide 2021 (5 und 4 Hauben):

FÜNF HAUBEN

Mit 19 von 20 Punkten

Konstantin Filippou, Wien

Obauer, Werfen (S)

Silvio Nickel Gourmet Restaurant, Wien

Steirereck im Stadtpark, Wien





VIER HAUBEN

Mit 18,5 von 20 Punkten

Amador, Wien

Döllerer, Golling (S)

Ikarus, Salzburg (S)

Landhaus Bacher, Mautern (NÖ)

Mraz & Sohn, Wien

Rote Wand Chef's Table im Schualhus, Lech am Arlberg (V)

Senns Restaurant, Salzburg (S)

Stüva, Ischgl (T)

Taubenkobel, Schützen am Gebirge (B)





Mit 18 von 20 Punkten

Am Pfarrhof, Sankt Andrä im Sausal (ST)

Bootshaus, Traunkirchen (OÖ)

Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg (ST)

Griggeler Stuba, Lech am Arlberg (V)

Mühltalhof, Neufelden (OÖ)

Paznaunerstube, Ischgl (T)

See Restaurant Saag, Techelsberg am Wörthersee (K)





Mit 17,5 von 20 Punkten

Aend, Wien

Aurelio's, Lech am Arlberg (V)

Die Forelle, Weissensee (K)

Die Weinbank Restaurant, Ehrenhausen (ST)

Glass Garden, Salzburg (S)

Interalpen – Chef's Table, Telfs-Buchen/Seefeld (T)

Kilian Stuba, Hirschegg/Kleinwalsertal (V)

Sicher Restaurant, Tainach (K)

Sonnhof, St. Veit im Pongau (S)

Stiar, Ischgl (T)

Tanglberg, Vorchdorf (OÖ)





Mit 17 von 20 Punkten

Apron, Wien

Caramé, Velden am Wörthersee (K)

Edvard, Wien

Gut Purbach, Purbach (B)

Holzpoldl, Lichtenberg (OÖ)

Hubertus Stube, Neustift im Stubaital (T)

Mesnerhaus, Mauterndorf (S)

Mörwald "Toni M.", Feuersbrunn (NÖ)

Pramerl & the Wolf, Wien

Tian Restaurant Wien, Wien





Die Gault-&-Millau-Sonderpreise 2021, nach Bundesländern gereiht:

WIEN

Hotel des Jahres 2021: Max Brown 7th District, 1070 Wien Ambiente Award 2021: Bar Campari, 1010 Wien

NEU: POP des Jahres 2021: Vollpension, 1040 Wien,

Weinkarte des Jahres 2021: Restaurant Fuhrmann, 1080 Wien





BURGENLAND

Koch des Jahres 2021: Max Stiegl, 7083 Purbach

Alternativer Wein des Jahres 2021: "Weisze Fryheit 2017" Gernot und Heike Heinrich, 7122 Gols

Kollektion des Jahres 2021: Christoph Wachter-Wiesler, 7474 Deutsch-Schützen





NIEDERÖSTERREICH

Wirtshaus des Jahres 2021: Gasthaus a. d. Kreuzung, Familie Hausgnost, 2042 Guntersdorf

Entdeckung des Jahres 2021: Viktor Fischer, 3133 Wagram ob der Traisen

Weinkarte des Jahres mit Österreichschwerpunkt 2021: Gasthaus Schwarz in 3521 Nöhagen

Sekt des Jahres 2021: Blanc de Blancs NV Schloss Gobelsburg, Schlossstraße 16, 3550 Gobelsburg, Kamptal





OBERÖSTERREICH

Bier des Jahres 2021: Granitbock, Brauerei Hofstetten, 4113 St. Martin i. Mühlkreis

Brauerei des Jahres 2021: Wenzl Privatbräu, 4783 Wernstein

Lebenswerk 2021: Ewald Pöschko, Braucommune in Freistadt, 4240 Freistadt





STEIERMARK

Sommelier des Jahres 2021: Christian Zach, Restaurant Weinbank, 8461 Ehrenhausen

Wein des Jahres 2021: "Sauvignon Blanc Alte Reben 2017", Weingut Neumeister, 8345 Straden

Ausnahmewinzer des Jahres 2021: Rebenhof, Harmut Aubell, 8461 Ratsch a.d. Weinstraße

Sommelier des Jahres 2021: Christian Zach, Die Weinbank, 8461 Ehrenhausen

Kernöl des Jahres 2021: Wolfgang Mayr, 8362 Fürstenfeld





KÄRNTEN

Preisträger Lebenswerk 2021 (Hotel): Familie Daberer Biohotel Daberer, 9635 Dellach im Gailtal





SALZBURG

Service Award 2021: Gertraud Brandstätter, Brunnwirt, 5330 Fuschl am See

Lebenswerk 2021: Johanna und Dietmar Maier, Das Maier, 5532 Filzmoos

Ambiente des Jahres 2021 (Hotel): Priesteregg Premium Eco Resort, 5771 Leogang





TIROL

Patissier des Jahres 2021: Michael Hollaus, Interalpen, Chefs Table, 6410 Telfs-Buchen/Seefeld

Hoteliers des Jahres 2021 (Hotel): Katharina und Franz-Josef Perauer, Zillertalerhof, 6290 Mayrhofen

Entdeckung des Jahres 2021 (Hotel): Mari Pop, 6273 Ried im Zillertal





VORARLBERG

Newcomer des Jahres 2021: Jakob Zeller und Ethel Hoon, Jakob & Ethel im Klösterle, 6764 Lech