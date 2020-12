Geräte beim US-Provider Verizon als erstes an der Reihe – Zeitplan für andere Geräte veröffentlicht

Eines der S20-Modelle: Das Galaxy S20+ Foto: Proschofsky / STANDARD

Drei Monate ist es mittlerweile her, da hat Google mit Android 11 eine neue Generation seines mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Wirklich große Verbreitung hat diese bislang aber nicht gefunden, was wohl nicht zuletzt daran liegt, dass große Hersteller wie Samsung noch keine entsprechenden Updates ausliefern. Das ändert sich aber jetzt.



Startschuss

Samsung hat die erste stabile Version des eigenen OneUI 3.0 basierend auf Android 11 veröffentlicht, berichtet SamMobile. Den Start macht dabei wie erwartet das Galaxy S20, dies allerdings zunächst nur bei einem Provider – und zwar beim US-amerikanischen Mobilfunker Verizon. Weitere Regionen sollen die neue Version in den kommenden Wochen erhalten.

One UI 3.0 integriert all die strukturellen Verbesserungen an der Basissoftware aber auch das überarbeitete Benachrichtigungssystem von Android 11. Dies erweitert man noch mit zusätzlichen Funktionen wie einem einfacheren Zugriff auf Widgets sowie einem neuen Lock-Screen-Stil. Auch sonst wurden einige Bereiche optisch umgearbeitet.

Zeitplan

Fast zeitgleich zum Start von OneUI 3.0 ist auch eine Liste mit den weiteren Update-Plänen von Samsung öffentlich geworden. Ein Samsung-Account selbst hatte diese mit ägyptischen Nutzern geteilt, wie AndroidPolice berichtet. Demnach sollen als nächste Note 20, Z Fold 2, Z Flip, Note 10 sowie S10 an der Reihe sein – und zwar alle bereits im Jänner. Im Februar folgt dann nur das erste Galaxy Fold, während dann im März die ersten günstigeren Geräte wie das Galaxy A51 oder das Galaxy M21 aber auch das Tablet Galaxy Tab S7 bedient werden sollen.

Der Update-Plan reicht bis August, bis dahin sollen noch eine ganze Reihe von weiteren Geräten OneUI 3.0 erhalten Wie immer bei solchen Listen gilt, dass es sich hierbei nur um Pläne handelt, die sich natürlich noch ändern können. (apo, 3.12.2020)