Neues Jahr, neuer Chip: Der Snapdragon 888 wird in zahlreichen High-End-Smartphones des Jahres 2021 landen. Grafik: Qualcomm

Die nächste Generation an High-End-Smartphones kann kommen: Prozessorhersteller Qualcomm hat mit dem Snapdragon 888 einen neuen Top-SoC vorgestellt- und garniert diese Ankündigung mit recht vollmundigen Versprechen in Hinblick auf Leistung und Stromverbrauch.

Supercore

Kernstück des Snapdragon 888 ist die Kryo 680 CPU, die wiederum mit acht Kernen ausgestattet ist. Bei einem davon handelt es sich um einen sogenannten "Supercore", der für die anspruchsvollsten Aufgaben gedacht ist. Dieser ARM Cortex X1 soll bei gleicher Taktfrequenz um rund 30 Prozent flotter sein als der Cortex A77 des Vorgängers. Die gesamte CPU soll in Summe dann um 25 Prozent schneller sein als jene des Snapdragon 865. Die restlichen Kerne bilden dabei drei Cortex A78 sowie vier Cortex A55 für weniger anspruchsvolle Aufgaben.

Noch deutlicher soll der Leistungszuwachs bei der Grafikeinheit ausfallen: Für den Adreno 660 verspricht Qualcomm einen Performancezuwachs von 35 Prozent im Vergleich zu jenem Adreno 650, der im Snapdragon 865 zu finden war. Maximal unterstützt der Chip damit entweder 4K-Displays mit 60 Bildern pro Sekunde oder – in der Smartphone-Welt gebräuchlicher – QHD+ mit bis zu 144 FPS. Dies könnte also bei kommenden Smartphones für eine noch sanftere Wiedergabe des Geschehens genutzt werden.

Akku

Verbesserungen in Hinblick auf die Effizienz verspricht ein Wechsel auf die 5-nm-Fertigungstechnik. Bei gleicher Leistung spricht Qualcomm von einem reduzierten Stromverbrauch im Umfang von 25 (CPU) beziehungsweise 20 (GPU) Prozent. In Hinblick auf das RAM werden wahlweise LPDDR4X-4266 oder LPDDR5-6400 unterstützt.

5G fix mit dabei

Was den Snapdragon 888 ebenfalls positiv vom Vorgänger unterscheidet: 5G-Support ist hier fix integriert, was weiter helfen sollte, den Stromverbrauch zu senken. Zudem verspricht das X60-Modem höhere Datengeschwindigkeiten von bis zu 7,5 GBit/s beim Download. Zudem werden nun sowohl Sub-6- als auch mmWave-Frequenzbereiche voll abgedeckt. Support für Wifi 6E wird ebenso geboten. Das ist insbesondere erfreulich, da die dafür notwendigen Frequenzen in Europa in den kommenden Monaten freigegeben werden sollten.

ISP und mehr

Eine SoC (System on a Chip) besteht aber schon lange nicht mehr nur aus CPU und GPU, und so gibt es auch Updates für andere Komponenten. Der Spectra 580 Image Signal Processor soll die gleichzeitige Aufnahmen von drei 4K HDR-Videostreams erlauben. Dazu kommt die Möglichkeit Fotos mit 10-Bit Farbtiefen in HEIF aufzunehmen, auch verbesserte Low-Light-Fotografie verspricht Qualcomm.

Beim Hexagon 780 handelt es sich wiederum um einen KI-Beschleuniger, der um 70 Prozent flotter als jener des Snapdragon 865 sein soll. Noch wichtiger ist aber, dass die Effizienz dreimal so hoch sein soll, was für stromsparende KI-Aufgaben direkt am Gerät wichtig ist. Für einfache KI-Aufgaben gibt es zudem noch eine neue Version des "Sensing Hub", der mit äußerst geringem Stromverbrauch aufwarten, nun aber trotzdem noch mehr Aufgaben übernehmen kann.

Ausblick

Der Snapdragon 888 dürfte in zahlreich High-End-Smartphones des kommenden Jahres landen. Den Anfang soll dabei das Xiaomi Mi 11 machen, das mit dem Chip aktuellen Gerüchten zufolge noch vor Jahresende enthüllt werden soll. (apo, 3.12.2020)