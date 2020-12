Roland Gruber, geb. 1972 in Bad Kleinkirchheim, studierte Architektur in Linz und Zürich und Kulturmanagement in Salzburg. 1999 gründete er das Architekturbüro nonconform, das sich mit der Zukunftsentwicklung von Gemeinden, Städten und Unternehmen beschäftigt. Er gründete die Initiativen LandLuft, Zukunftsorte und Rurasmus. Gordana Brandner-Gruber, geb. 1966 in München, besuchte die Modeschule Hetzendorf und studierte Architektur in Wien. Sie ist Fachautorin, Baukultur vermittlerin und leitet das Büro "Starke Orte". Seit November ist sie Leiterin des Domenig Steinhauses am Ossiacher See.

