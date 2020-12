Ein Internet-Chat, der etwas aus dem Ruder läuft: Nils Rovira-Muñoz als von der Außenwelt isolierter junger Mann in "Goliath96", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Tobias Bergunde

19.40 REPORTAGE

Re: Fair spielen – Nachhaltigkeit im Kinderzimmer Zu Weihnachten besonders aktuell: Ein Großteil der Spielwaren ist als Wegwerfware konzipiert, Nachhaltigkeit und Diversität spielen so gut wie keine Rolle. Es geht aber auch anders. Bis 20.15, Arte

20.15 FAMILIENDRAMA

Goliath96 (D 2018, Marcus Richardt) Seit zwei Jahren schließt sich der 21-jährige David (Nils Rovira-Muñoz) in sein Zimmer ein und isoliert sich von der Außenwelt. Seine Mutter (Katja Riemann) versucht über ein Internetforum mit ihm in Kontakt zu treten, und übersieht dabei, welche Gefühle sie zu wecken beginnt. Regisseur Marcus Richardt legt in seinem zeitlich verschachtelten Spielfilmdebüt absurde Verstrickungen offen. Bis 21.55, Arte

22.10 KRIMI

James Bond 007 – Feuerball (Thunderball, GB 1965, Terence Young) Der vierte James-Bond-Film mit Sean Connery war lange Zeit auch der kommerziell erfolgreichste. Unvergessen: Adolfo Celi als Bösewicht Emilio Largo und Claudine Auger als "Domino". Bis 0.55, Vox

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Kriegskinder – Leben in Trümmern In ihrer Dokumentation erzählen Michèle Durren und Julien Johan von den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs aus der Perspektive der Kinder: Allein in Frankreich gab es 650.000 Waisen, rund 90.000 Kinder auf der Flucht und rund 11.500 Deportationen jüdischer Kinder. Bis 0.05, ORF 2

22.35 TARANTINO

Inglorious Basterds (USA 2009, Quentin Tarantino) Eine jüdische Spezialeinheit der US-Armee räumt im besetzten Frankreich mit den Nazis auf. Die famose Rachefantasie von Quentin Tarantino war die erste Oscar-prämierte Zusammenarbeit mit Christoph Waltz. Bis 1.40, RTL 2

Trailer zu "Inglorious Basterds". trailerbluray

1.00 KRIMI

Columbo – Der Schlaf, der nie endet(A Deadly State of Mind, USA 1975, Harvey Hart) Karl Donner ist in seinem Strandhaus ermordet worden, Inspektor Columbo (Peter Falk) zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Zeugin (Lesley Ann Warren). Bis 2.10, ORF 2