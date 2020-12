Hier geht es zum Corona-Livebericht



[Inland] Kogler wirft Kurz "mangelnde Sensibilität" vor.

"Bitte schnäuzen": Wie die Massentests in Wien ablaufen sollen.

Uni-Gesetz: Plagiatsjäger hält geplante Verjährung von Fälschungen für "völlig sinnbefreit".

[Videodebatte] Echte Wende oder neue Belastungen: Wie viel PS hat die Klimapolitik der Regierung?

[Familie] Maskenpflicht im Unterricht sorgt für Protest: Viele Eltern sind besorgt.

[Podcast] Endet der Lockdown zu früh? Und wieso zündelt Kurz?

[Lifestyle] Zehn bis 80 Euro das Kilo: Große Preisspanne bei Vanillekipferln.

Kekse, Punsch oder gebrannte Mandeln: Ihre besten Rezepte!

[Sport] Uefa-Fünfjahreswertung: Österreichs Rennen um Punkte für Europa.

[Arbeitsrecht] Berechnet mit dem Brutto-Netto-Rechner von derStandard.at euer Nettoeinkommen. Wie viel bleibt von eurem Gehalt nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialversicherungsabgaben?

[Wetter] Im Süden überwiegen die Wolken und tagsüber setzt von Südwesten Niederschlag ein. Die Schneefallgrenze liegt anfangs zwischen 800m und 1000m, sinkt abends und in der Nacht aber ab. In den übrigen Landesteilen ist es oft aufgelockert bewölkt, längeren Sonnenschein gibt es gebietsweise an der Alpennordseite und im Norden und Osten. Bis 8 Grad.

[Zum Tag] 1948: Die neu gegründete Freie Universität Berlin wird feierlich eingeweiht.